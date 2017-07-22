Хотя современные складные смартфоны впервые появились в продаже в 2019 году, до сих пор только несколько производителей выпустили такие устройства. Наибольшую популярность сейчас имеют модели от Huawei, Samsung и Motorola. Однако Vivo также может присоединиться к этому неформальному клубу, поскольку новая патентная заявка компании предполагает возможный выпуска складного телефона.
Vivo недавно подала заявку на ряд новых патентов, в описании одного из которых был замечен многослойный гибкий дисплей. Согласно патенту, дисплей состоит из трех слоев, причем первый и второй являются защитными слоями, которые окружают третий слой - гибкий дисплей. Акцент на защиту, вероятно, обеспечит решение проблемы, с которой сталкивается нынешнее поколение гибких дисплеев, которые легче повредить, чем обычные экраны.
Кроме того, китайский технологический гигант также получил два других патента на технологию отображения и электронное оборудование/устройство. Они в основном подчеркивает связь между устройством и дисплеем, в то время как первая заявка направлена исключительно на защиту и долговечность. Это может быть попытка Vivo в будущем запустить складной смартфон. К сожалению, пока неизвестно, будет ли компания на самом деле работать над таким устройством.
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