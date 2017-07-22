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ZOTAC представила безвентиляторный мини-ПК ZBOX C Edge C1341

29 июля 2020, 14:13




ZOTAC представила мини-ПК ZBOX C Edge C1341. Хотя справедливости ради стоит отметить, что впервые компания продемонстрировала эту компактную модель на своем стенде во время CES 2020. Новинка имеет габариты всего 147,2 мм х 147,2 мм х 32,1 мм, оснащена креплениями VESA и может быть спрятана за монитором.

ZOTAC представила мини-ПК ZBOX C Edge C1341


Под капотом находится 4-ядерный/4-поточный процессор Intel Celeron N4100 со встроенной графикой UHD Graphics 600, а также 4 ГБ одноканальной памяти DDR4 (расширяемой с помощью слота DDR4 SO-DIMM) и SSD M.2 SATA на 64 ГБ.

ZOTAC представила мини-ПК ZBOX C Edge C1341


Выходы дисплея включают DP и HDMI. Есть два сетевых порта по 1 Гбит, поддержка 802.11 ac + Bluetooth 4.2 WLAN. USB-соединение включает в себя три порта USB 3.1 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, один из которых Type-C, а два - Type-A. На борту также разъем для гарнитуры и разъем под карту microSD.

ZOTAC представила мини-ПК ZBOX C Edge C1341


ZBOX C Edge C1341 работает без вентилятора. В комплект поставки входит блок питания мощностью 40 Вт. Windows 10 Pro уже предустановлена. Компания не раскрывала цены.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор девяти лучших мини-ПК. Забудьте о громоздких серых ящиках, занимающих половину стола или путающихся под ногами. Сегодня можно приобрести мощный настольный компьютер размером с книжку карманного формата. Подробнее об этом читайте в статье "Девять лучших мини-ПК на любой вкус".

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