ZOTAC представила мини-ПК ZBOX C Edge C1341. Хотя справедливости ради стоит отметить, что впервые компания продемонстрировала эту компактную модель на своем стенде во время CES 2020. Новинка имеет габариты всего 147,2 мм х 147,2 мм х 32,1 мм, оснащена креплениями VESA и может быть спрятана за монитором.
Под капотом находится 4-ядерный/4-поточный процессор Intel Celeron N4100 со встроенной графикой UHD Graphics 600, а также 4 ГБ одноканальной памяти DDR4 (расширяемой с помощью слота DDR4 SO-DIMM) и SSD M.2 SATA на 64 ГБ.
Выходы дисплея включают DP и HDMI. Есть два сетевых порта по 1 Гбит, поддержка 802.11 ac + Bluetooth 4.2 WLAN. USB-соединение включает в себя три порта USB 3.1 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, один из которых Type-C, а два - Type-A. На борту также разъем для гарнитуры и разъем под карту microSD.
ZBOX C Edge C1341 работает без вентилятора. В комплект поставки входит блок питания мощностью 40 Вт. Windows 10 Pro уже предустановлена. Компания не раскрывала цены.