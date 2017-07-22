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Анонс полнокадровой беззеркалки Sony A7S III: фотокамера с отличными возможностями съемки при плохом освещении

29 июля 2020, 15:22


Sony наконец-то выпустила долгожданную камеру Sony A7S III, которая входит в серию, известную своими возможностями съемки при низкой освещенности и отличными возможностями видеосъемки. Она была представлена спустя 5 долгих лет после своего предшественника.

Анонс Sony A7S III


Первая камера серии Sony A7S, была выпущена еще в 2014 году. S в брендинге означало чувствительность. Спустя год на рынке появилась обновленная модель A7S II. Серия камер Sony A7S обладает прекрасными возможностями съемки при низкой освещенности благодаря своим 12-мегапиксельным полнокадровым датчикам.



Sony A7S III оснащен новым 12-мегапиксельным полнокадровым CMOS-сенсором EXMOR R. Несмотря на низкое разрешение, пиксели этого сенсора больше по размеру и, следовательно, более чувствительны к свету, что улучшает производительность при низкой освещенности. Процессор обработки изображений BIONZ XR на недавно представленной камере также в 8 раз мощнее своего предшественника.

Анонс Sony A7S III


Кроме того, фотоаппарат может снимать 10 кадров в секунду в пакетном режиме, при этом до 1000 последовательных несжатых RAW-изображений захватываются в полном отслеживании AF/AE. Sony A7S III снимает в формате HEIF с широким динамическим диапазоном и 10-битной градацией. Камера может записывать с разрешением до 4K при скорости 120 к/с, 10 бит 4:2: 2. Пользователи также получают возможность записи в формате 4K 60 к/с в 16-битном RAW.




Камера поддерживает цветовые профили S-Gamut, S-Gamut 3 и S-Gamut3, а также имеет новый формат XAVC HS с кодеком H.265. Новинка использует новую 759-точечную фазовую автофокусировку, покрывающих 92% датчика изображения. На борту также поддержка отслеживания в реальном времени и автофокусировка на глазах пользователя в реальном времени.

Анонс Sony A7S III


Sony A7S III даже имеет 5-осевую оптическую стабилизацию изображения. Электронный видоискатель также претерпел значительные улучшения, поскольку Sony утверждает, что это первый в мире OLED EVF типа 0.64 с разрешением 9,44 миллиона точек. Дисплей представляет собой 3-дюймовую панель с разрешением 1,44-миллионна точек и сенсорным слоем.

Анонс Sony A7S III


A7S III оснащается двумя слотами для карт DXC/SDHC или CFexpress. В то время как 12-мегапиксельный сенсор может отвратить профессиональных фотографов, функции видеозаписи действительно компенсируют любые недостатки в этой области. Что касается цены, то Sony A7S III оценивается в $3500 (250 000 руб) за тушку и начнет продаваться в сентябре 2020 года.



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