Сообщается, что Google сейчас активно работает над тем, чтобы убедить Samsung отдать приоритет Google Assistant и Play Store над Bixby и собственным магазином приложений корейской компании.
По данным Bloomberg и Reuters, технологические гиганты обсуждают новую глобальную сделку по распределению доходов, которая даст Google больше контроля над устройствами Samsung. Google, по-видимому, уже довольно давно призывает Samsung дать Assistant и Play Store больший приоритет на своих устройствах. Однако Samsung не была восприимчива, потому что у нее есть свой собственный голосовой ИИ и стратегия app store - она даже дала своим устройствам специальные кнопки Bixby.
Однако вполне возможно, что корейский технологический гигант в текущих реалиях вполне может пойти на соглашение с Google, учитывая влияние пандемии коронавируса на всю индустрию мобильных телефонов. В то время как в первом квартале 2020 года прибыль мобильного подразделения Samsung выросла по сравнению с предыдущим кварталом, продажи его смартфонов в конечном итоге сократились на 20 процентов.
До сих пор неясно, заставит ли это соглашение Samsung полностью отказаться от Bixby и своего магазина приложений или, как говорит Bloomberg, ей просто придется сделать эти сервисы менее интегрированными на своих собственных устройствах. Ни одна из компаний не подтвердила факт переговоров.