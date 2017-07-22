AMD подтвердила исполнение всех своих планов из дорожной карты на 2020 год
29 июля 2020, 16:35
Компания AMD опубликовала вчера свои финансовые результаты за 2 квартал 2020 года. Они впечатляющие: квартальная выручка компании выросла на 1,93 млрд долларов, годовой прирост выручки составил 26%.
Однако это только вершина достижений, о которых отчиталась AMD. Самое интересное было раскрыто в корпоративной презентации, предоставленной финансовым аналитикам, а также в ходе телефонной пресс-конференции AMD.
В центре внимания презентации было то, что можно кратко выразить следующими словами: «уверенность AMD в стабильном росте в ближайшем будущем». Компания старалась всячески заверить инвесторов, что [в отличие от Intel] она гарантирует им стабильное и предсказуемое развитие в ближайшее время. В ее «дорожной карте» (детальный план бизнес-развития) ничего не изменилось. Все намеченные цели и задачи компания намерена выполнить в срок.
«За последние несколько кварталов мы обращали пристальное внимание на вопросы нашей производительности и развития наших возможностей. Вы можете рассчитывать на нас в отношении всех сроков выполнения последовательных планов в дорожной карте. Процессоры Milan, что является очень важным для нас, появятся в срок, и их поставки начнутся уже в конце этого года. Мы начали также заниматься разработкой технологий Zen4/5нм. Мы осознаем, что клиенты чутко реагируют на наши инициативы и очень открыты с нами», - заявила Лиза Су (Lisa Su), президент и генеральный директор AMD.
В ходе выступления было подтверждено, что до конца года компания запустит в производство процессоры на микроархитектуре Zen 3. Они будут предназначены как для розничного рынка, так и для оснащения центров обработки данных. Соблюдение этих планов, подчеркнула Лиза Су, особенно важно, потому что именно микроархитектура Zen 3 лежит в основе таких продуктов, как Ryzen и EPYC-процессора Milan.
Было также подтверждено внедрение графической архитектуры RDNA2 в сегментах графических продуктов для потребительского рынка, а также выпуск скалярной вычислительной архитектуры CDNA.
Компания AMD, отметила президент AMD, уже приступила к поставкам полукастомных SoC-решений для Microsoft и Sony, чтобы эти заказчики могли наладить у себя производство игровых приставок следующего поколения - Xbox Series X и PlayStation 5 и соблюсти уже свои планы - поставить эти продукты на прилавки магазинов к сезону высоких продаж - новогодним праздникам.
Было отмечено, что CDNA не будет играть большую роль в 2020 году для бизнеса AMD. Зато в 2021 году, это было отмечено особо, у AMD появится больше возможностей для развития продуктовой линейки графических процессоров для ЦОДов.
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