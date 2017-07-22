Apple изгнала из своих магазинов дисплеи LG UltraFine 5K, но не объяснила причин
29 июля 2020, 17:38
В магазинах Apple по всему миру проблема: везде пропал с прилавков дисплей LG UltraFine 5K. Если кто-то вдруг непременно захочет купить именно эту панель, то его ждет разочарование: по крайней мере, на данный момент этот монитор не продается в Apple Store, хотя в списках он все еще значится.
Для многих новость стала шоком. Известно, что разработка монитора LG 5K велась в тесном партнерстве с Apple. Это делалось с той целью, чтобы эта модель поддерживала все без исключения дисплейные функции macOS. Однако если сейчас зайти на веб-сайте Apple и задать вопрос о доступности модели LG, везде будет получен ответ: «В настоящее время недоступен».
Блогеры уже провели масштабную проверку веб-сайта магазина Apple по всему миру, включая США, Канаду, Великобританию и Бразилию. Везде дисплей LG UltraFine 5K оказался недоступен.
Запросы к Apple также не принесли результата: компания не уточняет причин пропажи этой модели с прилавков. Она даже не сообщает, временная ли эта недоступность, связана ли она с появлением новой модели дисплея или его поставки были ограничены.
Можно напомнить, что аналогичные проблемы с дисплеями LG уже встречались и ранее. Например, в прошлом году произошел аналогичный случай: тогда монитор LG UltraFine 5K исчез с прилавков всех магазинов Apple Store в мае. Два месяца спустя LG объявила о выпуске монитора «нового поколения», который пришел на смену «исчезнувшей» модели и продавался до сих пор.
Уже поползли слухи, что, имея в своем продуктовом портфеле замечательный дисплей Pro Display XDR, Apple теперь может попросить LG уйти из своих магазинов. Но поскольку модель LG UltraFine 5K Display все еще можно найти в списках на продажу в онлайн-магазине Apple, то такая версия многим кажется маловероятной. В то же время, трудно представить, чтобы Apple стала бы сейчас работать с LG над выпуском нового монитора, имея в своем портфеле собственный Pro Display XDR.
Наиболее вероятной причиной, считают эксперты, является то, что у LG могли возникнуть серьезные проблемы с поставками. В этом году в связи с пандемией COVID-19 большинство производителей оборудования испытывают проблемы. Многие фабрики были вынуждены сократить производство. Но, в то же время, люди покупают больше компьютеров и аксессуаров для работы из дома, поэтому исчезновение дисплея с прилавков могло быть просто реакцией на серьезный промах со стороны менеджмента LG, который не сумел правильно рассчитать потребности рынка.
Многие отмечают обилие спорных, сомнительных решений в дизайне дисплея LG UltraFine 5K. Он оснащен 27-дюймовой панелью с разрешением 5K, как и iMac, он поддерживает широкую цветовую гамму P3 и соединение Thunderbolt 3 с тремя портами USB-C, которые работают как концентратор.
Цена LG UltraFine 5K Display тоже «маковская» (по российским меркам) - 1299,95 долларов, но совсем не настоящая «маковская», если учесть, что собственный дисплей Apple Pro XDR Display продается «всего» за 4999 долларов.
Ходят также слухи, что Apple следует сделать более доступной свою модель Pro Display XDR, поскольку теперь пользователи, которым не нужен сверхдорогой монитор, могут «заглядываться» в сторону более «дешевых» моделей. Если это так, то LG UltraFine 5K Display мог исчезнуть для того, чтобы.. «не смущать» покупателей.
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