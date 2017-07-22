Microsoft отключила ЦОД Azure и перевела его на работу от водородных элементов
29 июля 2020, 19:00
Microsoft провела неожиданный эксперимент. Она подключила свой небольшой ЦОД, состоящий из 10 серверных стоек с суммарной мощностью потребления 250 кВт, к батареям на водородном топливе. ЦОД работал в облачной инфраструктуре Azure.
Эксперимент продлился 48 ч (двое суток). ЦОД полностью выдержал требуемую мощности и справился со своей прикладной задачей.
Интерес к эксперименту был продиктован желанием Microsoft провести оценку возможностей работы ЦОДа в условиях дефицита дизельного или ископаемого топлива. Подобные проблемы могут возникать из-за потенциальных трудностей в передвижении, обслуживании или транспортировки традиционных источников энергии.
Отмечается, что в Microsoft хотели оценить допустимые пределы для устойчивой работы цифровой инфраструктуры в условиях форс-мажора. Выбор водородного топлива был продиктован доступностью и устойчивостью этого вида топлива.
Отмечается, что несмотря на то, что ЦОД успешно справился со своей задачей в ходе эксперимента, возобновить эксперимент в ближайшее время не получится. Запасов водородного горячего хватило только для 48-часового испытания.
В чем же тогда состоит задача Microsoft?
По мнению экспертов, Microsoft хотела оценить возможности замены резервных дизельных генераторов на водородные в инфраструктуре ЦОДов.
Известно, что резервные генераторы запускаются в работу только во время отключений магистральной электросети, перерывов в обслуживании и при техническом обслуживании генераторов. Учитывая, что ЦОДы работают почти 99,99% своего времени на магистральном питании, дизельные генераторы практически не используются в реальной работе. Вероятно, такие же требования будут поставлены и перед новыми генераторами водородного топлива.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".