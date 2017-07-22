Sennheiser: немецкий эталон высокого качества аудио отметил свое 75-летие
29 июля 2020, 21:00
Немецкий пионер в области создания премиальных аудио-наушников, которые сегодня принято относить к числу топовых брендов, отметил в этом году свой 75-летний юбилей. С самого начала это была частная компания. Она была основана профессором доктором Фрицем Сеннхейзером 1 июня 1945 года. В настоящее время ее возглавляют доктор Андреас Сеннхейзер и Даниэль Сеннхейзер, представители семьи Сеннхейзеров третьего поколения.
В основании компании в 1945 году участвовали, помимо Фрица Зеннхайзера, также группа инженеров из Ганноверского университета. Сначала компания называлась «Labor W», что является сокращением от нем. Laboratorium Wennebostel -- «Лаборатория в Веннебостеле». Это название было выбрано по наименованию небольшой деревни в Германии, куда был эвакуирован университет во время Второй мировой войны.
Хотя на старте «Labor W» производила ламповые вольтметры, уже в 1946 году компания переключилась на выпуск аудио-устройств. Первыми в списке аудио-устройств появились микрофоны. Позднее в него добавились геофизическая аппаратура, первый микрофон с функцией шумоподавления, микрофонный трансформатор, микшерные пульты, миниатюрные магнитные наушники и пр.
В 1958 году «Labor W» была переименована в «Sennheiser electronic». В 1968 году компания выпустила первые в мире открытые наушники Sennheiser HD 414, которые заложили основу для рынка подобных устройств. Благодаря громкому успеху, который смогла получить эта модель, Sennheiser стала активно расти, и в итоге превратилась в крупный международный бренд.
Компания Sennheiser была и остается до сих пор эталоном высокого качества в области аудио. Акустика класса Hi End рассматривалась компанией всегда через призму домашнего аудио и индивидуальное звучание. Это требовало высокого качества звука и премиального дизайна.
Однако современные тренды в потребительском поведении качественно поменялись. В той области, где работает Sennheiser, трендом сегодняшнего дня являются беспроводные наушники. Это заставило компанию меняться и создавать новые устройства, чтобы соответствовать пожеланиям рынка.
Sennheiser Momentum True Wireless 2
Недавно Sennheiser выпустила на рынок уже вторую модель своих беспроводных наушников Sennheiser Momentum True Wireless 2. Через эту модель компания стремится «услышать» клиентов, сделать акцент на функции, которые клиенты размещают в списке пожеланий. Sennheiser Momentum True Wireless 2, несмотря на свою цену, не предназначен для элитных покупателей.
Оценивая будущее, многое будет зависеть от поведения потребителей, что именно они хотят, считают в компании. Если их первое предпочтение - качество звука, то они будут придерживаться таких брендов, как Sennheiser, даже если это будет платно.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".