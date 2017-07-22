РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Пользователи OnePlus Nord столкнулись с проблемой в работе дисплея

29 июля 2020, 22:32




OnePlus представила свой первый смартфон серии Nord на прошлой неделе. Однако уже сейчас пользователи начали жаловаться на проблемы в работе устройства, а в частности на проблемы с дисплеем.

Пользователи OnePlus Nord столкнулись с проблемой в работе дисплея


OnePlus Nord - не единственный смартфон OnePlus, который уже получал в свой адрес жалобы от пользователей на работу дисплея. OnePlus 8 Pro, флагманский смартфон бренда, также имеет различные проблемы, связанные с его дисплеем, особенно при более низких уровнях яркости.


Некоторые пользователи OnePlus Nord сообщили о проблемах с цветами дисплея, когда яркость установлена ниже 25%. Даже 9to5Google столкнулся с аналогичной проблемой в своем обзоре.

Когда издание обратилось к компании, OnePlus ответила, что небольшое обесцвечивание дисплея может произойти из-за свойств AMOLED-дисплея, и даже подтвердила, что это не проблема качества и не повлияет на ежедневное использование или долговечность экрана.
На OnePlus 8 Pro компания исправила проблему с дисплеем, ограничив нижний порог уровня яркости. Вероятно, в ближайшем будущем то же самое произойдет и с OnePlus Nord. Также стоит отметить, что пластиковая рамка на этом аппарате привела к его гибели при испытании на прочность.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


Читайте также:

  • Vivo может работать над складным смартфоном
  • Стали известны основные характеристики будущего Vivo S7 5G
  • Nubia представила игровой смартфон Red Magic 5S с новой системой охлаждения
  • Фото 5,4-дюймовых дисплеев iPhone 12 утекли в сеть
  • Продажи китайских смартфонов упадут в два раза во второй половине года

    • предыдущая новость
    Sennheiser: немецкий эталон высокого качества аудио отметил свое 75-летие

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro: рекордсмен по времени работы
    Лучшие бюджетные ноутбуки Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    29 июля, 2020

    Пользователи OnePlus Nord столкнулись с проблемой в работе дисплея

    Sennheiser: немецкий эталон высокого качества аудио отметил свое 75-летие

    Microsoft отключила ЦОД Azure и перевела его на работу от водородных элементов

    Apple изгнала из своих магазинов дисплеи LG UltraFine 5K, но не объяснила причин

    AMD подтвердила исполнение всех своих планов из дорожной карты на 2020 год

    Слухи: Samsung отдаст приоритет сервисам Google на своих устройствах

    Анонс полнокадровой беззеркалки Sony A7S III: фотокамера с отличными возможностями съемки при плохом освещении

    ZOTAC представила безвентиляторный мини-ПК ZBOX C Edge C1341

    Vivo может работать над складным смартфоном

    Apple патентует наушники с технологией костной проводимости

    Первый 24-дюймовый Apple iMac с собственным ARM-чипом может появиться в начале 2021 года

    Стали известны основные характеристики будущего Vivo S7 5G

    Coolpad Group представила умные AR-очки в стильном дизайне

    MSI представила геймерский 23,8-дюймовый монитор Optix G241V для киберспорта

    28 июля, 2020

    В развитии Intel Rocket Lake добились 10% прироста IPC и добавили тактовой частоты до 5 ГГц

    Появилась новая информация об AMD Sienna Cichlid (Navi 21) - флагманском GPU нового поколения

    Анонс Nubia Watch: умные часы с уникальным дизайном

    CES 2021 пройдет в онлайне

    Чипсет Samsung Exynos 1000 может появиться в настольных компьютерах под Windows

    Nubia представила игровой смартфон Red Magic 5S с новой системой охлаждения

    ССЫЛКИ