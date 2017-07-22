OnePlus представила свой первый смартфон серии Nord на прошлой неделе. Однако уже сейчас пользователи начали жаловаться на проблемы в работе устройства, а в частности на проблемы с дисплеем.
OnePlus Nord - не единственный смартфон OnePlus, который уже получал в свой адрес жалобы от пользователей на работу дисплея. OnePlus 8 Pro, флагманский смартфон бренда, также имеет различные проблемы, связанные с его дисплеем, особенно при более низких уровнях яркости.
Некоторые пользователи OnePlus Nord сообщили о проблемах с цветами дисплея, когда яркость установлена ниже 25%. Даже 9to5Google столкнулся с аналогичной проблемой в своем обзоре.
Когда издание обратилось к компании, OnePlus ответила, что небольшое обесцвечивание дисплея может произойти из-за свойств AMOLED-дисплея, и даже подтвердила, что это не проблема качества и не повлияет на ежедневное использование или долговечность экрана.
На OnePlus 8 Pro компания исправила проблему с дисплеем, ограничив нижний порог уровня яркости. Вероятно, в ближайшем будущем то же самое произойдет и с OnePlus Nord. Также стоит отметить, что пластиковая рамка на этом аппарате привела к его гибели при испытании на прочность.
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