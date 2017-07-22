Apple получила патент, позволяющий сделать ноутбук в стиле Microsoft Neo из двух iPad/iPhone
30 июля 2020, 08:34
Apple получила новый патент, позволяющий сделать ноутбук в стиле Microsoft Neo из двух iPad/iPhone. Концептуальные рисунки, размещенные в формуле патента, описывают два типа устройств, которые можно собрать с помощью предлагемого принципа.
Первый принцип рассматривает создание новой конструкции, напоминаей книгу, из двух планшетов iPad. Конструкция похожа на устройство в форм-факторе Microsoft Neo.
Второй принцип - это создание «классического» ноутбука за счет использования одного планшета iPad и клавиатуры. Фактически можно получить полноценную рабочую станцию или ноутбук, собранные с использованием одного или двух iPad или iPhone.
Патент получил название «Модульные электронные устройства с несколькими дисплеями». Формула патента описывает компактное складное устройство, создаваемое с помощью специального разъема, подключаемого к iPad или iPhone. Разъем обеспечивает не только физический контакт, но и информационную связь между устройствами iOS. Благодаря ему, появляется возможность беспрепятственно передавать данные между устройствами и работать всей сборной конструкции как единый механизм.
Шарнир может работать при различных углах раскрытия. Это позволяет поддерживать различные форм-факторы применения для нового механизма: в стиле ноутбука или книжном стиле, когда два планшета iPad располагаются рядом друг с другом.
У экспертов сразу возник вопрос, можно ли рассматривать вариант использования конструкции, собранной из одного iPhone и одного iPad. Они имели в виду, что один из гаджетов будет использоваться в качестве клавиатуры. Ответа на это предложение пока нет.
В тоже время, многие эксперты отметили, что использование в стиле iPad+iPhone было бы интересным вариантом для популяризации патента. Благодаря такому сочетанию, его использование моментально сделало бы этот патент популярным - ведь у многих на руках есть и телефон iPhone, и планшет iPad. Эти пользователи смогли бы сразу достичь нового уровня в использовании уже имеющихся у них гаджетов.
Отмечается, что концептуально новый патент напоминает принцип, используемый в конструкции будущего гаджета Microsoft Neo. У Microsoft также используются два дисплея бок о бок, в форм-факторе «книга». Дисплеи могут действовать как единое целое, а также могут поддерживать форм-фактор «ноутбук», при котором один из дисплеев играет роль клавиатуры/трекпада. Этот проект Microsoft был отложен до 2021 года. С выходом нового патента Apple некоторые усмотрели в нем потенциальную возможность для возникновения в будущем патентного спора между Apple и Microsoft.
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