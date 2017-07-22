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Xiaomi / Apple / Google: кто крадет чужие идеи и стоит ли с этим бороться?

30 июля 2020, 10:02


Кража чужих идей среди вендоров - это реальность, с которой не смирились, но многие вендоры стараются не замечать этого, а развивать уже под своим углом зрения. Зато опытный взгляд экспертов вылавливает сходства. Затем они делятся этой информацией с другими участниками рынка, демонстрируя тем самым пользователям, кого можно назвать инноватором на рынке, а кто следует в русле других, предлагая собственные дополнительные улучшения.

Так, недавно эксперты обратили внимание на одну из особенностей в новых разработках Xiaomi. Компания работает сейчас над функциями нового пользовательского интерфейса для мобильных устройств MIUI 12 и изучает возможности для внедрения новых жестов для управления смартфоном. Речь идет о жестах в виде двойного и тройного постукивания по задней части корпуса смартфона.

Xiaomi / Apple / Google: кто крадет чужие идеи и стоит ли с этим бороться?


Эксперты обратили внимание, что аналогичные жесты достаточно давно собирается внедрить у себя и компания Apple. Она также ведет разработку iOS 14 и собирается представить те же самые жесты через несколько месяцев.



Первое, что напрашивается в этой ситуации - это принять, что в Xiaomi решили не отставать и внедрить у себя аналогичные функции, сыграв на удачной находке, пусть даже новые жесты были предложены другим вендором. Но эксперты пошли дальше. Они сообщили, что аналогичные жесты отрабатывала еще и Google, предложив их как свою идею в начале этого года.

Кто же на самом деле был первым? Похоже, узнать это не удастся... Но надо ли это?

Реализация новых жестов, которую собирается предложить Xiaomi, в значительной степени соответствует ожиданиям и опыту пользователей. Им будет предоставлена возможность назначить определенное действие для двойного или для тройного касания. Но этим роль Xiaomi не ограничилась. Компания предусмотрела, что для выявления целенаправленного постукивания со стороны пользователя необходима специальная методика, которая будет учитывать комбинацию данных, полученных от датчика. Это позволит отличить преднамеренные постукивания от случайных соударений, возникающих при нахождении смартфона, например, в кармане или внутри сумки. Называть такое заимствование прямым копирование точно неправильно.




Варианты действий, которые могут быть назначены жестам в Xiaomi, достаточно ограничены, если оценивать список поддержки. В настоящее время в нем присутствуют такие команды, как создание снимка экрана, включение фонарика, запуск программы для фото- или видеосъемки, открытие центра управления или панели уведомлений. В последующем список может быть расширен, но результаты будут понятны только в финальной версии MIUI 12.

Xiaomi / Apple / Google: кто крадет чужие идеи и стоит ли с этим бороться?


Собственная интерпретация этих жестов, которые предлагала уже Google, была замечены в раннем коде Android 11. Эксперты утверждают, что у Google есть все шансы, чтобы поторопиться и выпустить их в тираж в ближайшие два месяца. Благодаря этому Google сможет обойти Apple.

Если новые жесты войдут в поддержку на тиражируемом Android 11, то разработчики смогут расширить список своих назначаемых действий и выйти за пределы, которые сейчас собираются установить. Считается, что Google и OEM-производители, скорее всего, не будут мешать им и не будут вторгаться в чужой процесс разработки.

Все заимствуют друг у друга идеи и подходы, поэтому стараются не мешать друг другу реализовывать свои планы, делают выводы эксперты.



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