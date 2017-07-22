Вышел гибридный планшет Chuwi UBook X: доступная альтернатива Microsoft Surface
30 июля 2020, 10:50
На правах рекламы.
В 2019 году китайская компания Chuwi выпустила гибридный планшет 2-в-1 Ubook, который считается альтернативой Surface. И теперь CHUWI предложила обновленную версию этого устройства - Ubook X. Новинка весит 790 грамм, оснащена процессором Intel Gemini Lake N4100, графикой UHD 600 и 12-дюймовым экраном с разрешением 2K, соотношением сторон 3:2 и поддержкой стилуса с 4096 уровнями чувствительности.
Экраны ноутбуков и планшетов обычно имеют соотношение сторон 16:9. Но после запуска продуктов Microsoft Surface ситуация начала меняться в пользу классических 3:2. Microsoft так настоятельно рекомендует это соотношение сторон из-за его близости к стандартному соотношению бумаги формата А4. Кроме того, оно очень полезно для текстовых задач, включая заметки, чтение электронных книг и обработку документов. Положительно это соотношение сторон скажется и на визуальном опыты при просмотре фильмов или посещении веб-сайтов.
Разрешение 2K | Соотношение сторон 3:2 | 4096 уровней чувствительности к давлению
Chuwi UBook X оснащен 12-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K (2160х1440), который может отображать больше визуальных и текстовых деталей.
Соотношение сторон 3:2 может обеспечить больше места в вертикальном направлении экрана, позволяя отображать больше контента и повышать эффективность работы. Одновременно с этим, Ubook X поддерживает стилус с 4096 уровней чувствительности, предлагающий чрезвычайно удобный способ написания заметок и создания рисунков.
Различные формы для разных сценариев использования
Корпус UBook X имеет толщину всего 9 мм и изготовлен из лёгкого алюминиево-магниевого сплава. Он оснащён регулируемым U-образным кронштейном и магнитной клавиатурой, которую можно отрегулировать до наиболее удобного угла в зависимости от сценария использования.
Chuwi Ubook X оснащен 4-ядерным / 4-поточным процессором Intel N4100 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 8 Гбайт двухканальной памяти LPDDR4 и жёстким диском на 256 Гбайт. Хотя такое железо не может удовлетворить потребности действительно требовательных игр, оно вполне достаточно для развлечений, ежедневной работы в офисе и учебных задач. При этом, процессор Intel N4100 имеет низкое энергопотребление, поэтому время автономной работы Ubook X больше, чем у большинства ноутбуков.
Цена Ubook X - 399 долларов, и вы можете получить бесплатную клавиатуру при покупке планшета с 30 июля по 2 августа. Более подробную информацию о новинке можно узнать на официальном сайте Chuwi.