Samsung начала массовое производство 5-нм чипов и работает над технологией производства 4-нм
30 июля 2020, 11:50
Samsung упорно работает над тем, чтобы догнать и конкурировать с TSMC, ведущим мировым производителем чипсетов. Компания прилагала усилия для увеличения производства чипсетов и теперь начала массовое производство на 5-нм техпроцессе.
В недавнем объявлении о результатах работы компании во втором квартале 2020 года южнокорейский гигант подтвердил, что он начал массовое производство 5-нм чипсетов. Кроме того, компания сообщила, что она также работает над 4-нм процессом.
Кроме того, в компании подтвердили факт серьезных инвестиций в производственные линии комплекса в Пхенчхане. Это новый завод по производству чипсетов от Samsung, который будет сосредоточен на производстве 5-нм чипов. Компания планировала инвестировать в этот объект около 8,1 миллиарда долларов.
Новое предприятие отвечает за производство чипов с технологиями искусственного интеллекта и смартфонов высокого класса и HPC. План Samsung состоит в том, чтобы диверсифицировать приложения в HPC и потребительские продукты для повышения прибыльности.
С другой стороны, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) уже начала производство 5-нм чипсетов для Apple. Чипсет Apple A14 будет использоваться в предстоящей линейке iPhone 12.
Что касается Samsung, то известно, что компания будет использовать 5-нм платформу Exynos 1000 в предстоящих флагманских смартфонах Galaxy S. Кроме того, сообщается, что Samsung также получила заказы на массовое производство чипсетов Qualcomm Snapdragon 875G и Snapdragon 735G.
Samsung - одна из немногих компаний, производящих смартфоны на собственных чипсетах. Южнокорейский гигант имеет амбициозные планы на будущее и стремится стать ведущей полупроводниковой компанией в мире к 2030 году.
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