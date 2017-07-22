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Анонс Samsung Galaxy M31s: доступный смартфон с мощной камерой и ёмким аккумулятором

30 июля 2020, 12:23


Samsung сегодня представила свой очередной смартфон Samsung Galaxy M31s. Это улучшенная версия Galaxy M30s, получившая 64-мегапиксельную камеру, ёмкий аккумулятор и быструю зарядку.

Анонс Samsung Galaxy M31s


Samsung Galaxy M31s оснащен 6,5-дюймовым S-AMOLED-дисплеем со специальным отверстием под фронтальную камеру. Экран имеет разрешение Full HD+, соотношение сторон 20:9, контрастность 78960: 1 и пиковую яркость 420 нит.




Под капотом чипсет Exynos 9611 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной памяти. На борту есть слот для карт microSD.



Galaxy M31s наследует 32-мегапиксельную фронтальную камеру смартфона Galaxy M31. На задней стороне устройства расположен прямоугольный модуль камеры, которая включает в себя 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX682 с диафрагмой f/1.8 вместе с 123-градусным ультраширокоугольным объективом, а также датчик глубины и датчик макросъемки по 5 мегапикселей каждый.

Основной датчик, получивший название Intelli-Cam, предлагает улучшенный опыт фотосъемки. Другие функции фотографии, доступные на Galaxy M31s, включают в себя возможность переключения между передней и задней камерами во время видеосъемки, ночной гиперлапс, AR Doodle, AR Emoji, запись видео 4K и многое другое.


Samsung Galaxy M31s имеет такие функции безопасности, как разблокировка лица и боковой считыватель отпечатков пальцев. Функции подключения, доступные на смартфоне, включают 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

В комплекте со смартфоном идет зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и кабель USB-C-USB-C, который можно использовать для зарядки других устройств с портом USB-C. В телефоне установлена гигантская батарея емкостью 6000 мАч. Зарядное устройство мощностью 25 Вт может полностью зарядить ее за 97 минут, утверждает компания.

Samsung Galaxy M31s продается по цене в $260 (19 000 руб.) за 6 ГБ + 128 ГБ. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти стоит $487 (35 000 руб.).



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