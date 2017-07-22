XPG игровое подразделение ADATA недавно представило целый ряд новых кулер, включая новое семейство блоков PILON с сертификацией Bronze, 120-мм вентиляторы VENTO и светодиодную ленту PRIME ARBG.
Серия блоков питания отличается эффективностью преобразования до 89% и рассчитана на непрерывную работу в режиме 24/7. Все модели включают в себя один бесшумный 120-миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником (FDB) в сочетании с японскими основными конденсаторами, которые помогают снизить уровень шума. Серия блоков питания PILON XPG поставляется в 4 вариантах мощности 450 Вт, 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт и все они имеют 3-летнюю гарантию производителя.
Вентиляторы XPG VENTO 120 и VENTO 120 ARGB работают со скоростью 1200 об/мин, обеспечивая расход воздуха 45,3 CFM. Вентиляторы работают на 23 дБ и рассчитаны на 60 000 часов MTTF при работе при 40℃. VENTO 120 ARGB оснащен девятью адресуемыми RGB-светодиодами, которыми можно управлять с помощью существующего программного обеспечения RGB.
XPG PRIME ARGB LED - это базовая светодиодная лента RGB, основанная на SK6812 в пакете чипов 5050 для обеспечения высокой совместимости с программным обеспечением управления RGB. Струна может быть расширена до 4 осветительных полосок максимальной длиной 120 см.
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