Проектор Acer размером с Bluetooth-колонку доступен в России
30 июля 2020, 13:27
Компания Acer представила в России портативный беспроводной проектор C250i. Новинка способна проецировать изображение в разрешении Full HD, отличается компактными размерами, стильным дизайном, наличием встроенного динамика и ёмкой батареей, а также простотой настройки и подключения к смартфону.
Главное отличие новинка даже не в ее компактности, а в том, что это первый в мире проектор, которые способен проецировать не только в традиционном для проекторов горизонтальном режиме 16:9, но и в вертикальном, когда вместе с поворотом корпуса проектора изображение автоматически увеличивается и занимает всю площадь экрана 9:16.
Новинка оборудована светодиодной лампой, которая обеспечивает отличное качество изображения и естественную цветопередачу со 130-процентным охватом гаммы Rec.709. C250i поддерживает разрешение проекции Full HD (1920 x 1080 пикселей) с максимальной яркостью 300 люменов и уровнем контрастности 5000:1. При этом проектор включается и отключается практически мгновенно, чтобы сэкономить время пользователя. Также на борту Bluetooth-модуль, который позволяет другим устройствам распознавать проектор и использовать его в качестве портативной беспроводной колонки с динамиком мощностью 5 Вт.
Acer C250i оборудован мощным аккумулятором на 9000 мАч, который не только обеспечивает длительное время автономной работы, но и может служить в качестве внешней батареи для подключенных к проектору гаджетов. А срок службы светодиодной лампы проектора составляет впечатляющие 30 000 часов (в ЭКО режиме).
Новинка способна автоматически проецировать изображение со смартфонов и планшетов на базе Android или iOS, умеет воспроизводить мультимедиа прямо с USB-накопителя без подключения к ПК, а также может заряжать подключенный гаджет одновременно с передачей изображения через порт USB. Также проектор оборудован разъёмами HDMI и MicroSD для карт памяти и внешних устройств,
Портативный проектор Acer C250i появится в продаже в России уже в августе этого года. Рекомендованная розничная цена новинки - 44 990 рублей.
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