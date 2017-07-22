Анонс Huawei MatePad 10.8: мощный планшет с поддержкой M-Pencil
30 июля 2020, 14:00
Huawei представила планшет Huawei MatePad 10.8 с 2K-дисплеем, флагманским чипсетом, емким аккумулятором и поддержкой стилуса M-Pencil.
Huawei MatePad 10.8 оснащен 10,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600 x 2560 пикселей и плотностью 280 ppi. Под капотом планшета чипсет Kirin 990 и 6 ГБ оперативной памяти. На борту 256 ГБ встроенной памяти.
Новинка оснащена 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной основной камерой. Что интересно, у камеры нет светодиодной вспышки. MatePad 10.8 имеет большой аккумулятор емкостью 7500 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.
По краям планшета расположены гнезда для подключения клавиатуры с помощью pogo-pin. Он оснащен динамиками Harmon Kardon. Для аудиофилов планшет имеет поддержку звуковых эффектов Histen 6.1. Другие функции, доступные на MatePad 10.8, включают сканер отпечатков пальцев, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Размеры планшета составляют 257 х 170 х 7,2 мм, а вес - около 500 граммов.
Huawei MatePad 10.8 представлен в нескольких конфигурациях. Вариант 6 ГБ + 64 ГБ стоит $342 (25 000 руб.), вариант 6 ГБ + 128 ГБ оценивается в $399 (29 000 руб.), 6 ГБ+ 256 ГБ стоит $513 (38 000 руб.), а конфигурация с поддержкой LTE и 6 ГБ + 128 ГБ стоит $456 (33 000 руб.).
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