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Стилус Apple Pencil может быть оснащен механизмом тактильной обратной связи

30 июля 2020, 14:15


В стилусе Apple Pencil может появиться механизм тактильной обратной связи. Он может быть реализован с помощью специального приспособления, которое будет воспроизводить ощущения вибрации и смещения центра тяжести стилуса. То или иное действие будет возникать в зависимости от определенной ситуации или информации, которую необходимо передать пользователю.

Идея работы такого механизма, ее формула изложены в новом патенте, который получила недавно Apple.

Стилус Apple Pencil может быть оснащен механизмом тактильной обратной связи




Конструкцию механизма в стилусе Apple Pencil предлагается выстраивать с помощью пьезоэлектрических элементов. Они будут создавать вращение размещенных внутри барабанов, которые будут создавать, в свою очередь, эффект дрожания, вибрации, исходящего изнутри корпуса стилуса. Тем самым пользователь будет получать тактильную обратную связь от устройства.

Стилус Apple Pencil может быть оснащен механизмом тактильной обратной связи


Необходимость в таком механизме объясняется тем, что стилус Apple Pencil сильно отличается как инструмент от других устройств из линейки Apple, таких как iPhone или Apple Watch. В отличие от других популярных устройств, стилус Apple Pencil до сих пор не имеет тактильной обратной связью с пользователем. Как устройство ввода он не предлагает пользователю никакой обратной связи. Все коммуникации с пользователем переносятся на спаренный iPad или iPad Pro.




В то же время, отсутствие тактильного отклика у Apple Pencil легко объяснить. До сих пор было сложно реализовать подобный механизм из-за тонкой формы и небольшого размера стилуса. Проблема отсутствия системы тактильной обратной связи до сих пор не обсуждалась широко, потому что использование стилуса только для функции рисования не требовало обратной связи. Точнее, необходимость в обратной связи не была осознана.

Стилус Apple Pencil может быть оснащен механизмом тактильной обратной связи


Новый патент получил название "Pencil haptics" («Стилус с тактильной связью»). В нем приведена формула изобретения.

Устройство представляет собой небольшой двигатель, который крепится внутри корпуса и имеет рычажок с консольно прикрепленным весом на одном конце. При вращении рычага его центр тяжести также начинает смещаться, создавая ощущение вибрации, исходящей изнутри.

Стилус Apple Pencil может быть оснащен механизмом тактильной обратной связи


Сила создаваемых колебаний может усиливаться за счет вовлечения в работу нескольких пьезоэлектрических дисков. Они способны значительно сместить центр тяжести устройства, что будет ощущаться пользователем как покачивание.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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