Стилус Apple Pencil может быть оснащен механизмом тактильной обратной связи
30 июля 2020, 14:15
В стилусе Apple Pencil может появиться механизм тактильной обратной связи. Он может быть реализован с помощью специального приспособления, которое будет воспроизводить ощущения вибрации и смещения центра тяжести стилуса. То или иное действие будет возникать в зависимости от определенной ситуации или информации, которую необходимо передать пользователю.
Идея работы такого механизма, ее формула изложены в новом патенте, который получила недавно Apple.
Конструкцию механизма в стилусе Apple Pencil предлагается выстраивать с помощью пьезоэлектрических элементов. Они будут создавать вращение размещенных внутри барабанов, которые будут создавать, в свою очередь, эффект дрожания, вибрации, исходящего изнутри корпуса стилуса. Тем самым пользователь будет получать тактильную обратную связь от устройства.
Необходимость в таком механизме объясняется тем, что стилус Apple Pencil сильно отличается как инструмент от других устройств из линейки Apple, таких как iPhone или Apple Watch. В отличие от других популярных устройств, стилус Apple Pencil до сих пор не имеет тактильной обратной связью с пользователем. Как устройство ввода он не предлагает пользователю никакой обратной связи. Все коммуникации с пользователем переносятся на спаренный iPad или iPad Pro.
В то же время, отсутствие тактильного отклика у Apple Pencil легко объяснить. До сих пор было сложно реализовать подобный механизм из-за тонкой формы и небольшого размера стилуса. Проблема отсутствия системы тактильной обратной связи до сих пор не обсуждалась широко, потому что использование стилуса только для функции рисования не требовало обратной связи. Точнее, необходимость в обратной связи не была осознана.
Новый патент получил название "Pencil haptics" («Стилус с тактильной связью»). В нем приведена формула изобретения.
Устройство представляет собой небольшой двигатель, который крепится внутри корпуса и имеет рычажок с консольно прикрепленным весом на одном конце. При вращении рычага его центр тяжести также начинает смещаться, создавая ощущение вибрации, исходящей изнутри.
Сила создаваемых колебаний может усиливаться за счет вовлечения в работу нескольких пьезоэлектрических дисков. Они способны значительно сместить центр тяжести устройства, что будет ощущаться пользователем как покачивание.
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