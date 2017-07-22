Компания OPPO представила новый бюджетный смартфон OPPO A12 в России. Ключевыми особенностями устройства стали 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4230 мАч.
Итак, этот гаджет оснащен 6,22-дюймовым экраном с технологией защиты зрения и разрешением 1520 x 720 пикселей. Изогнутый корпус с соотношением сторон 19:9 и весом всего 165 г удобно лежит в руке. Кроме того, смартфон получил тыльный сканер отпечатков пальцев и функцию распознавания лица AI Facial Unlock.
Под капотом OPPO A12 чипсет MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 256 ГБ за счет карты microSD. Смартфон оснащен двойной камерой с 13-мегапиксельным сенсором с поддержкой шестикратного зума и 2 мегапиксельным датчиком глубины. OPPO A12 также предлагает два специальных режима: портретный и Dazzle Color Mode, которые позволяют добиться более ярких и естественных цветов.
Фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей и поддерживает режим ИИ бьютификации, который автоматически определяет возраст, пол и особенности кожи, подбирая лучшие настройки для селфи. Для любителей короткого видео OPPO A12 предлагает встроенный видеоредактор Soloop, который поможет моментально смонтировать ролик. Мощная батарея на 4230 мАч обеспечивает до 17 часов беспрерывной работы устройства.
В России OPPO A12 будет представлен в двух цветах: черном и синем. Стоимость смартфона составит 10 990 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".