РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Бюджетный OPPO A12 теперь доступен в России

30 июля 2020, 14:40




Компания OPPO представила новый бюджетный смартфон OPPO A12 в России. Ключевыми особенностями устройства стали 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4230 мАч.

Бюджетный OPPO A12


Итак, этот гаджет оснащен 6,22-дюймовым экраном с технологией защиты зрения и разрешением 1520 x 720 пикселей. Изогнутый корпус с соотношением сторон 19:9 и весом всего 165 г удобно лежит в руке. Кроме того, смартфон получил тыльный сканер отпечатков пальцев и функцию распознавания лица AI Facial Unlock.



Под капотом OPPO A12 чипсет MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 256 ГБ за счет карты microSD. Смартфон оснащен двойной камерой с 13-мегапиксельным сенсором с поддержкой шестикратного зума и 2 мегапиксельным датчиком глубины. OPPO A12 также предлагает два специальных режима: портретный и Dazzle Color Mode, которые позволяют добиться более ярких и естественных цветов.

Бюджетный OPPO A12


Фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей и поддерживает режим ИИ бьютификации, который автоматически определяет возраст, пол и особенности кожи, подбирая лучшие настройки для селфи. Для любителей короткого видео OPPO A12 предлагает встроенный видеоредактор Soloop, который поможет моментально смонтировать ролик. Мощная батарея на 4230 мАч обеспечивает до 17 часов беспрерывной работы устройства.

Бюджетный OPPO A12


В России OPPO A12 будет представлен в двух цветах: черном и синем. Стоимость смартфона составит 10 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


Читайте также:

  • Samsung начала массовое производство 5-нм чипов и работает над технологией производства 4-нм
  • Пользователи OnePlus Nord столкнулись с проблемой в работе дисплея
  • Vivo может работать над складным смартфоном
  • Стали известны основные характеристики будущего Vivo S7 5G
  • Nubia представила игровой смартфон Red Magic 5S с новой системой охлаждения

    • следующая новость
    Huawei представила два ультратонких ноутбука на процессорах AMD Ryzen 4000

    предыдущая новость
    Стилус Apple Pencil может быть оснащен механизмом тактильной обратной связи

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Скальпирование процессора: как и зачем это делать Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    AMD или Intel Лучшие бюджетные ноутбуки Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    30 июля, 2020

    Canalys: Huawei стала крупнейшим в мире поставщиком смартфонов во 2 кв. 2020 года

    ZSA выпустила эргономичную клавиатуру нового поколения - модель The Moonlander Mark 1

    Huawei и Qualcomm заключили сделку на $1,8 млрд по лицензированию процессорных технологий

    Видеокарты Palit GeForce GTX 1650 SUPER на базе архитектуры Turing представлены в России

    Huawei представила два ультратонких ноутбука на процессорах AMD Ryzen 4000

    Бюджетный OPPO A12 теперь доступен в России

    Стилус Apple Pencil может быть оснащен механизмом тактильной обратной связи

    Анонс Huawei MatePad 10.8: мощный планшет с поддержкой M-Pencil

    Проектор Acer размером с Bluetooth-колонку доступен в России

    ADATA представила ряд новых продуктов для домашнего ПК

    Анонс Samsung Galaxy M31s: доступный смартфон с мощной камерой и ёмким аккумулятором

    Samsung начала массовое производство 5-нм чипов и работает над технологией производства 4-нм

    Вышел гибридный планшет Chuwi UBook X: доступная альтернатива Microsoft Surface

    Xiaomi / Apple / Google: кто крадет чужие идеи и стоит ли с этим бороться?

    Apple получила патент, позволяющий сделать ноутбук в стиле Microsoft Neo из двух iPad/iPhone

    29 июля, 2020

    Пользователи OnePlus Nord столкнулись с проблемой в работе дисплея

    Sennheiser: немецкий эталон высокого качества аудио отметил свое 75-летие

    Microsoft отключила ЦОД Azure и перевела его на работу от водородных элементов

    Apple изгнала из своих магазинов дисплеи LG UltraFine 5K, но не объяснила причин

    AMD подтвердила исполнение всех своих планов из дорожной карты на 2020 год

    ССЫЛКИ