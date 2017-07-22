Huawei представила два ультратонких ноутбука на процессорах AMD Ryzen 4000
30 июля 2020, 15:00
Huawei анонсировала новую серию ноутбуков, которая представлена двумя моделями - MateBook D 14 и MateBook D 15. Новинки оснащены новейшими процессорами AMD Ryzen 4000.
Huawei MateBook D 14 - оснащен 14-дюймовым Full HD дисплеем с минимальными рамками сверху и по бокам. Толщина устройства 15,9 мм, а вес 1,38 килограмма. Под капотом процессор Ryzen 5 4500U или Ryzen 7 4700U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью 512 ГБ.
Помимо размера дисплея, MateBook D 15 от Huawei почти идентичен своему 14-дюймовому аналогу. Он оснащен 15-дюймовым дисплеем 1080p с тонкими рамками и имеет процессор Ryzen 5 4500U или Ryzen 7 4700U. На борту также 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. В то же время, сам ноутбук немного толще 14-дюймовой модели (16,9 мм) и немного тяжелее - 1,53 килограмма.
Обе модели ноутбуков прибыли с включенным Fn+P и поддерживают Huawei share. Они позволяют пользователям совершать звонки через смартфон и получать доступ к документам, а также использовать мобильные приложения после сопряжения/зеркального отображения экрана.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".