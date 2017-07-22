Компания Palit представила видеокарты GeForce GTX 1650 SUPER на базе архитектуры Turing серии GamingPro, дополняющие линейку видеокарт GeForce GTX 1650 SUPER - GP OC, GP.
Видеокарты Palit GeForce GTX 1650 SUPER серии GamingPro имеют 4 ГБ видеопамяти GDDR6 с пропускной способностью 12 Гбит/с с 128-разрядным интерфейсом с революционной графической производительностью, отмеченной наградами архитектуры NVIDIA Turing и системой охлаждения новой конструкции.
Система охлаждения этих видеокарт поддерживает технологию 0db Tech с включением вентиляторов при увеличении температуры графического процессора выше 60 ℃. Видеокарты бесшумны при обычном использовании и даже в условиях легкой игровой нагрузки. Серия Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP также идеально подходит для компактных mini-ITX корпусов. Новинка имеет 2 порта DisplayPort, один HDMI и 6-pin разъём дополнительного питания.
Новые видеокарты уже поступили в продажу. Рекомендованные розничные цены: Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP - 14 300 рублей, Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP OC - 14 600 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".