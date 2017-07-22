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Huawei и Qualcomm заключили сделку на $1,8 млрд по лицензированию процессорных технологий

30 июля 2020, 16:07


Китайский производитель смартфонов Huawei согласился выплатить американскому производителю чипов Qualcomm крупную сумму в размере $1,8 млрд для урегулирования иска о нарушении патентных прав, который давно оспаривала Qualcomm. Теперь, после подписания договора, между компаниями будет действовать новое долгосрочное соглашение. Оно может сыграть ключевую роль в решении различных вопросов, вызванных напряженностью отношений между США и Китаем.

Новое соглашение позволяет Huawei использовать запатентованные технологии Qualcomm на своих устройствах. Речь не идет о поставках продуктов, оборудования и ПО Qualcomm, где реализованы эти технологии, поскольку это запрещено со стороны администрации США. Однако установленные санкции не распространяются на лицензирование технологий. Поэтому если Huawei договорится с другим вендором на поставку чипов, где применяются технологии Qualcomm, то заключенное соглашение позволит Huawei легально использовать их в своих продуктах.

Huawei и Qualcomm заключили сделку в размере $1,8 млрд по лицензированию процессорных технологий


Для тех, кто не знаком с существом проблемы, можно напомнить, что в настоящее время Qualcomm обладает патентами на различные ключевые компоненты смартфонов. Компания Qualcomm, как правило, лицензирует свои технологии для OEM-производителей, получая с этого весомый доход.




До сих пор Huawei не соглашалась с этим решением Qualcomm, считая его необязательным для исполнения. В результате Huawei использовала соответствующие компоненты в своих телефонах, но якобы удерживала соответствующие лицензионные платежи в адрес Qualcomm, начиная с 2017 года. Позднее, еще в 2019 году, Huawei согласился выплатить по $150 млн за каждый квартал использования технологий Qualcomm за период до 2018 года.

Теперь эти споры урегулированы. Huawei и Qualcomm подписали новое соглашение, в соответствии с которым запатентованная технология Qualcomm будет передана Huawei, что избавляет последнего от подобного рода платежей.



Сообщается, что эта сделка является беспроигрышной для обеих сторон.

Qualcomm получает крупную сумму в свой адрес, что положительно скажется на росте цены его акций. Это уже произошло - акции Qualcomm выросли до рекордных высот благодаря заключенной сделке. Huawei также получает выгоду от сделки. Компания получает доступ к различным технологиям Qualcomm, особенно к ключевым компонентам для смартфонов. Это очень важно в настоящее время, когда компания потеряла поставки чипов от TSMC из-за санкций США.



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