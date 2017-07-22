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ZSA выпустила эргономичную клавиатуру нового поколения - модель The Moonlander Mark 1

30 июля 2020, 17:29


Канадская компания ZSA Technology Labs, которого часто называются лучшим производителем компьютерных механических клавиатур, представила новую эргономичную модель - клавиатуру The Moonlander Mark 1.

Новый продукт является результатом более чем трех лет исследований и разработок компании, в том числе с учетом замечаний, полученных в ходе проведения пилотных исследований на фокусной группе пользователей.

ZSA выпустила эргономичную клавиатуру нового поколения - модель The Moonlander Mark 1


Модель продолжает развитие прежнего бестселлера - клавиатуры ErgoDox EZ и других моделей этой серии. Их главная отличительная особенность - большое внимание к эргономике и гарантия высокой надежности в работе.

ZSA выпустила эргономичную клавиатуру нового поколения - модель The Moonlander Mark 1


Модель The Moonlander Mark 1 действительно отличается уникальной эргономикой. Это видно по ее изображению. В ней есть специальный блок кнопок, предназначенный под большой палец. Этот блок можно расположить таким образом, чтобы соответствовать в наилучшей степени размеру и форме руки.

ZSA выпустила эргономичную клавиатуру нового поколения - модель The Moonlander Mark 1


Расположение и наклон двух половинок клавиатуры также позволяет добиться наилучшей эргономики. Для каждой половинки есть подставка для запястья. Она может автоматически наклоняться в зависимости от нажатия.

На клавиатуре имеются переключатели, которые допускают «горячее» переназначение с выбором типа поддержки клавиатурных клавиш- Cherry MX и Kailh BOX. Они обеспечивают высокую скорость работы и долговечность. Эти типы отличаются стилем работы, усилием срабатывания, точкой активации и общей длиной хода.

Пользователь может выбрать под себя режим с ощутимыми щелчками при нажатии на клавиши или, наоборот, он может указать тот режим, при котором будет полное отсутствие шума при работе с клавиатурой.




Клавиатура The Moonlander Mark 1 отличается улучшенной портативностью. Ее можно сложить в небольшую переносную сумку. Левую часть клавиатуры можно просто подключить через разъем Type-C и использовать в качестве игровой / макро-подставки.

Модель The Moonlander Mark 1 продолжает развитие дизайна ErgoDox EZ и Planck EZ. Клавиатура поставляется в двух цветах - черном или белом.

ZSA выпустила эргономичную клавиатуру нового поколения - модель The Moonlander Mark 1


Доступна открытая прошивка для программирования клавиш и уровней функций. Есть светодиоды RGB для подсветки каждой клавиши. Имеется собственный конфигуратор с поддержкой Windows, macOS и Linus. Для его использования не требуется установки специальных драйверов. Клавиатура имеет светодиодные индикаторы состояния. Есть также звуковые зуммеры, позволяющие подавать звуковые сигналы.



Стоимость модели с учетом доставки - 365 долларов. Имеется 2-летняя гарантия.



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