Canalys: Huawei стала крупнейшим в мире поставщиком смартфонов во 2 кв. 2020 года
30 июля 2020, 18:24
На рынке смартфонов сучилось то, что не могло случиться никогда: согласно отчету аналитической компании Canalys по данным мировых поставоксмартфонов во 2 кв. 2020 года на первом месте оказалась китайская компания Huawei.
Два года назад Huawei только начинала свой путь восхождения, тогда она только собиралась стать в один ряд с ведущими производителями смартфонов в мире. В прошлом году случилось неожиданное, что сначала казалось почти невозможным: Huawei смогла вырвать второе место у Apple. Во 2 кв. 2020 года случилось абсолютно невозможное: китайский производитель фактически опередил Samsung - фаворита рынка - по объему поставок, несмотря на санкции и проблемы, с которыми пришлось столкнуться компании.
Впрочем, эта игра с цифрами все еще оставляет вопрос, сумеет ли Huawei удержать свой успех, ведь для многих очевидно: он связан с приходом коронавируса.
Поставки Huawei в США практически отсутствует сегодня. Телефоны, которые Huawei продает за пределами Китая, не имеют официального и прямого доступа к приложениям и службам Google. По всем предпосылкам объем поставок Huawei должен был упасть, особенно во время пандемии COVID-19.
Но по иронии судьбы, именно благодаря пандемии, когда поставки всех конкурентов также серьезно просели, Huawei смогла превзойти даже своего крупнейшего конкурента - Samsung.
Canalys связывает неожиданный разворот для Huawei именно с COVID-19. Более того, аналитики прямо говорят, что если бы ни COVID-19, этого никогда бы не произошло. Huawei смогла успешно воспользоваться периодом восстановления китайского рынка, чтобы увеличить свои продажи, даже несмотря на то, что его присутствие на международных рынках сократилось.
Следует отметить, что другим производителям тоже пришлось нелегко во 2 кв. 2020 года. Падение поставок Samsung в этот период на самом деле упали на 30%, тогда как падение Huawei составило всего 5%. Повлияло также то, что Samsung еще не успел укрепить свои позиции в Китае, что оказало свое влияние на его возможности вести конкурентную борьбу с Huawei.
Представители Canalys заявили, что не испытывают никакой уверенности в том, что Huawei сможет сохранить свое лидерство в долгосрочной перспективе. Huawei не сможет долго рассчитывать на пандемию COVID-19, при этом Huawei будет постоянно испытывать давление со стороны конкурентов, которые будут стараться вытолкнуть ее с рынков.
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