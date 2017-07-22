Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A32 с поддержкой 5G появится к концу этого года
30 июля 2020, 19:46
Первый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A32 с поддержкой сетей 5G может появиться уже к концу этого года. По слухам, Samsung ведет разработку этой модели сейчас. Ее планируется оснастить основной камерой на 48 Мп.
Разработки новых смартфонов с поддержкой 5G стремительно росли в последнее время, благодаря начавшемуся процессу развертывания сетей 5G. Сейчас этот процесс набирает обороты по всему миру.
В прошлом году возможность подключения к сетям 5G появилась только на флагманских моделях Samsung. В 2020 году в их число вошли уже устройства среднего ценового уровня. В следующем 2021 году поддержка 5G распространится и на бюджетные телефоны.
Согласно недавним утечкам, первые бюджетные модели с поддержкой сетей 5G могут появиться в продуктовой линейке Samsung уже к концу этого года. Ожидается, что одной из первых станет модель Samsung Galaxy A32 5G. Согласно утечкам, Samsung уже приступила к ее разработке.
Новости о существовании модели Galaxy A32 5G поступают через фанклуб GalaxyClub. По имеющимся сведениям, у нее сохранится основная камера на 48 Мп - точно такая же была у предшественника Galaxy A31. На задней панели Galaxy A32 5G будет установлен 2 Мп датчик глубины. У предшественника был установлен 5 Мп датчик, но в новой модели Samsung, видимо, пошла на замену ради экономии.
Помимо первенца, Samsung работает сейчас над выпуском смартфона Galaxy A42 5G. Он будет оснащен мощной батареей на 5000 мАч.
Две названные модели - Galaxy A32 5G и Galaxy A34 5G - станут первыми в бюджетной линейке смартфонов Samsung с поддержкой сетей 5G. Но в этой серии Galaxy AX2 намечены и другие модели, которые включают Galaxy A12, A22, A32, A42, A52, A62, A72, A8 и A92. Выпуск остальных моделей начнется только в следующем году.
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