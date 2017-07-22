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Анонс Huawei TalkBand B6: фитнес-трекер с функциями Bluetooth-гарнитуры

30 июля 2020, 19:54


Huawei представила фитнес-трекер TalkBand B6, который отличается еще и тем, что выполняет функцию Bluetooth-гарнитуры. Он оснащен 1,53-дюймовым гибким изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 460 x 188 пикселей при плотности 326 ppi.

Анонс Huawei TalkBand B6


Под капотом чипсет HiSilicon Kirin A1, а также набор необходимых датчиков, таких как акселерометр, гироскоп, датчик сердечного ритма, датчик SpO2, датчик окружающего света и компас. Он подключается к смартфонам через Bluetooth 5.2, и компания утверждает, что он предлагает максимальное расстояние соединения 150 метров.




Новинка может быть сопряжена как с устройствами на базе Android 4.4+, так и с iOS 9.0+. Корпус трекера выполнен из нержавеющей стали, однако покупатели могут выбрать из трех типов ремешков - силиконового, кожаного и металлического.



Говоря о функциях, Huawei TalkBand B6 поддерживает необходимые для фитнеса функции, оповещения, погоду, управление музыкой, голосовой помощник Xiaoyi AI, отслеживание сна, отслеживание менструального цикла и многое другое. Кроме того, он сертифицирован по стандарту IP57, а значит защищен от пыли и влаги. На борту аккумулятор емкостью 120 мАч, который заряжается через USB Type-C.

Анонс Huawei TalkBand B6


Он поставляется в трех вариантах: спортивный, модный и эксклюзивный. Они оцениваются в $142 (10 000 руб.), $171 (12 000 руб.) и $214 (16 000 руб.) соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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