NVIDIA A100 Ampere назван самым мощным графическим процессором для задач ИИ и ML по тестам MLPerf
30 июля 2020, 22:58
NVIDIA представила результаты проведенного тестирования нового графического процессора Ampere A100, предназначенного для решения различных задач, связанных с ИИ, машинным обучением, матричными вычислениями и пр.
Графический процессор Ampere A100 была анонсирована компанией в этом году. Он оптимизирован для обслуживания тяжелых вычислительных нагрузок, а также для выполнения задач машинного обучения и искусственного интеллекта.
Тесты проводились по специализированной методике MLPerf, разработанной инженерами и исследователями Baidu, Google, Harvard University, Stanford University и University of California Berkeley. Системный тест MLPerf разработан специально для тестирования возможностей аппаратных систем, предназначенных для решения задач, связанных с машинным обучением и выявления сопоставимости между различными ИИ-системами. Тестирование A100 проводилось на последней версии MLPerf 0,7.
В качестве базового эталона использовался прежний фаворит на процессорном рынке для ИИ и ML - графический процессор V100 Volta GPU. Среди конкурентов были представлены тензорный процессор Google TPU v3 и графический процессор Huawei Ascend.
К сожалению не была указана модель китайского процессора Huawei Ascend, которая была использована для сравнения. Серия процессоров Huawei Ascend появилась в линейке Huawei в 2018 году и постоянно развивается. Они оснащены средства поддержки ИИ и ML, а также используются для расчетов с глубоким обучением. Назначение этих чипов - установка в ЦОДах.
Тензорный процессор Google TPU v3 впервые появился в 2016 году. Он относится к классу нейронных процессоров, разработанных Google специально для работы с библиотекой машинного обучения TensorFlow.
Как показали результаты, новый графический процессор A100 в среднем в 1,5-2,5 раза превзошел результаты прежнего фаворита V100. Не было ни одного теста, в которых A100 GPU уступил бы своим конкурентам. Было отмечено также преимущество над процессором Huawei Ascend. А тензорный процессор Google TPU v3 уступал новому графическому процессору Ampere A100 на порядок.
Основной вывод проведенного тестирования: Ampere A100 является на сегодняшний день самым быстрым графическим процессором в мире для ИИ и ML.
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