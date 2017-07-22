РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

NVIDIA A100 Ampere назван самым мощным графическим процессором для задач ИИ и ML по тестам MLPerf

30 июля 2020, 22:58


NVIDIA представила результаты проведенного тестирования нового графического процессора Ampere A100, предназначенного для решения различных задач, связанных с ИИ, машинным обучением, матричными вычислениями и пр.

Графический процессор Ampere A100 была анонсирована компанией в этом году. Он оптимизирован для обслуживания тяжелых вычислительных нагрузок, а также для выполнения задач машинного обучения и искусственного интеллекта.

NVIDIA A100 Ampere назван самым мощным графическим процессором для задач ИИ и ML по тестам MLPerf


Тесты проводились по специализированной методике MLPerf, разработанной инженерами и исследователями Baidu, Google, Harvard University, Stanford University и University of California Berkeley. Системный тест MLPerf разработан специально для тестирования возможностей аппаратных систем, предназначенных для решения задач, связанных с машинным обучением и выявления сопоставимости между различными ИИ-системами. Тестирование A100 проводилось на последней версии MLPerf 0,7.

NVIDIA A100 Ampere назван самым мощным графическим процессором для задач ИИ и ML по тестам MLPerf


В качестве базового эталона использовался прежний фаворит на процессорном рынке для ИИ и ML - графический процессор V100 Volta GPU. Среди конкурентов были представлены тензорный процессор Google TPU v3 и графический процессор Huawei Ascend.




К сожалению не была указана модель китайского процессора Huawei Ascend, которая была использована для сравнения. Серия процессоров Huawei Ascend появилась в линейке Huawei в 2018 году и постоянно развивается. Они оснащены средства поддержки ИИ и ML, а также используются для расчетов с глубоким обучением. Назначение этих чипов - установка в ЦОДах.

Тензорный процессор Google TPU v3 впервые появился в 2016 году. Он относится к классу нейронных процессоров, разработанных Google специально для работы с библиотекой машинного обучения TensorFlow.



Как показали результаты, новый графический процессор A100 в среднем в 1,5-2,5 раза превзошел результаты прежнего фаворита V100. Не было ни одного теста, в которых A100 GPU уступил бы своим конкурентам. Было отмечено также преимущество над процессором Huawei Ascend. А тензорный процессор Google TPU v3 уступал новому графическому процессору Ampere A100 на порядок.

NVIDIA A100 Ampere назван самым мощным графическим процессором для задач ИИ и ML по тестам MLPerf


NVIDIA A100 Ampere назван самым мощным графическим процессором для задач ИИ и ML по тестам MLPerf


NVIDIA A100 Ampere назван самым мощным графическим процессором для задач ИИ и ML по тестам MLPerf


NVIDIA A100 Ampere назван самым мощным графическим процессором для задач ИИ и ML по тестам MLPerf


NVIDIA A100 Ampere назван самым мощным графическим процессором для задач ИИ и ML по тестам MLPerf


Основной вывод проведенного тестирования: Ampere A100 является на сегодняшний день самым быстрым графическим процессором в мире для ИИ и ML.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • NVIDIA Ampere A100 стал самым быстрым графическим процессором в мире по тестам OctaneBench
  • Тесты: Производительность графических ядер Xe Graphics при обработке изображений выше, чем у NVIDIA GeForce MX350
  • Анонс ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC: премиальная видеокарта с тремя вентиляторами
  • Intel показал лабораторные образцы будущих графических процессоров Xe
  • ELSA представила две мощных видеокарты

    • предыдущая новость
    Huawei выпустила два недорогих чипсета Huawei HiSilicon FHD 512/1024 Мбайт для Smart TV

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Скальпирование процессора: как и зачем это делать Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    AMD или Intel Лучшие бюджетные ноутбуки Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    30 июля, 2020

    NVIDIA A100 Ampere назван самым мощным графическим процессором для задач ИИ и ML по тестам MLPerf

    Huawei выпустила два недорогих чипсета Huawei HiSilicon FHD 512/1024 Мбайт для Smart TV

    Анонс Huawei TalkBand B6: фитнес-трекер с функциями Bluetooth-гарнитуры

    Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A32 с поддержкой 5G появится к концу этого года

    Canalys: Huawei стала крупнейшим в мире поставщиком смартфонов во 2 кв. 2020 года

    ZSA выпустила эргономичную клавиатуру нового поколения - модель The Moonlander Mark 1

    Huawei и Qualcomm заключили сделку на $1,8 млрд по лицензированию процессорных технологий

    Видеокарты Palit GeForce GTX 1650 SUPER на базе архитектуры Turing представлены в России

    Huawei представила два ультратонких ноутбука на процессорах AMD Ryzen 4000

    Бюджетный OPPO A12 теперь доступен в России

    Стилус Apple Pencil может быть оснащен механизмом тактильной обратной связи

    Анонс Huawei MatePad 10.8: мощный планшет с поддержкой M-Pencil

    Проектор Acer размером с Bluetooth-колонку доступен в России

    ADATA представила ряд новых продуктов для домашнего ПК

    Анонс Samsung Galaxy M31s: доступный смартфон с мощной камерой и ёмким аккумулятором

    Samsung начала массовое производство 5-нм чипов и работает над технологией производства 4-нм

    Вышел гибридный планшет Chuwi UBook X: доступная альтернатива Microsoft Surface

    Xiaomi / Apple / Google: кто крадет чужие идеи и стоит ли с этим бороться?

    Apple получила патент, позволяющий сделать ноутбук в стиле Microsoft Neo из двух iPad/iPhone

    29 июля, 2020

    Пользователи OnePlus Nord столкнулись с проблемой в работе дисплея

    ССЫЛКИ