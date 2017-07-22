Согласно просочившимся данным, AMD готова не только составить достойную конкуренцию компании NVIDIA на рынке графических процессоров, но и поспорить с ней за лидерство. Об этом говорят данные из презентации компании, попавшие в сеть.
По слухам, уже в этом году AMD планирует выпустить графические процессоры Radeon на базе CDNA. Они будут предназначаться для использования в серверах, предлагая клиентам оптимизированную архитектуру. По сути это будет новое ответвление в развитии процессоров AMD, отличное от «игрового» направления на архитектуре RDNA, которое появилось год назад, в июле 2019 года. Сегодня продукты AMD ограничены только сегментом нового поколения эффектных и высокопроизводительных игр, но компания AMD смотрит в будущее шире.
Изначально архитектура RDNA разрабатывалась исключительно для достижения сверхвысокой производительности и энергоэффективности, которая необходима для реализации новых игровых графических процессоров компании AMD. Уже на старте они изготавливались на базе техпроцесса 7 нм, обеспечивали прирост производительности в 1,25 раза за такт по сравнению с процессорами на базе техпроцесса 14 нм прошлого поколения, использовали память класса GDDR6 и обеспечивали поддержку PCI Express 4.0.
В появившихся слайдах, которые стали доступны через сайт AdoredTV, показан новый продукт компании - графический процессор AMD Radeon Instinct MI100. Судя по данным, он способен составить серьезную конкуренцию графическому процессору NVIDIA Ampere A100 - флагману главного конкурента компании AMD. Первое, на чем они смогут соревноваться на равных - это производительность чипа.
Необходимо сразу отметить, что главным преимуществом AMD всегда была более низкая цена. Кроме того, AMD претендует на лидерство по производительности, но не в широком плане, как развивает свои продукты NVIDIA, а для определенных рабочих нагрузок. В то же время, специализация AMD - это различные высокорентабельные рынки.
На появившихся слайдах AMD показаны подробности о двух системах - с восемью и четырьмя графическими процессорами. AMD обещает обеспечить с их помощью существенный рост производительности при возможности масштабирования до использования систем, насчитывающих до 32 ускорителей Radeon Instinct.
В 4-процессорной системе 4x MI100 оценка производительности по операциям с FP32 составляет 136 TFLOP, что соответствует уровню 34 TFLOP на каждый вычислительный блок Radeon Instinct. Суммарный размер оперативной памяти класса HBM2 составляет 128 Гбайт, что соответствует 32 Гбайт памяти, приходящейся на каждый ускоритель. По оценкам экспертов, это сильное решение команды разработчиков Radeon.
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