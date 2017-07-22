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TP-Link представила в России новые Wi-Fi 6 роутеры и устройства для домашней Mesh-сети

31 июля 2020, 10:50


TP-Link представила целый ряд новых продуктов, которые уже доступны на российском рынке - это домашние Wi-Fi 6 роутеры серий Archer AX и Mesh-системы Deco X. Модели нового поколения Archer AX20, Archer AX11000, Deco X20 и Deco X60 способны решать множество задач одновременно, в том числе создавать безопасную беспроводную и проводную сеть.

TP-Link представила в России новые Wi-Fi 6 роутеры


TP-Link Archer AX20 - двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 стартовой категории. Оснащенный четырехъядерным процессором 1,5 ГГц на базе решения от Broadcom, Archer AX20 передает сетевые запросы с минимальными задержками и мгновенно реагирует на каждый клик.


Archer AX20 гарантирует высокое качество сигнала Wi-Fi для нескольких устройств без сбоев и задержек благодаря технологии OFDMA. С Archer AX20 пользователи смогут по достоинству оценить функции Wi-Fi 6 во время стриминга 8K видео, загрузки фильмов или работы с IoT девайсами. Поддержка 1024-QAM обеспечивает на 40% более высокую максимальную скорость в диапазоне 5 ГГц по сравнению с Wi-Fi 5. Более длинный GI, технология Beamforming и 4 антенны позволят пользователям Archer AX20 свободно передвигаться по дому со стабильным подключением к Wi-Fi.

Archer AX20 обладает портом USB, который позволит обмениваться файлами по домашней сети или настроить собственное облачное хранилище (при условии использования внешнего IP-адреса). Новый роутер поддерживает WPA3, современный метод шифрования Wi-Fi, который предотвращает возможности атак методом перебора.

Wi-Fi 6 роутер Archer AX11000 - это мощный девайс с широкой зоной покрытия и скоростью Wi-Fi до 10756 Мбит/с. Оборудованный 4-ядерным процессором 1,8 ГГц на базе решения от Broadcom и 1 ГБ ОЗУ, Archer AX11000 обеспечивает высокую пропускную способность и производительность проводной и беспроводной сети.

TP-Link представила в России новые Wi-Fi 6 роутеры


Роутер обеспечивает 12-поточный Wi-Fi с общей скоростью свыше 10 Гбит/с: 4804 Мбит/с (5 ГГц для игр) + 4804 Мбит/с (5 ГГц) + 1148 Мбит/с (2,4 ГГц). Игровой ускоритель обнаруживает и оптимизирует потоки игровых данных, не отвлекая от процесса игры и сохраняя высокую скорость сети. Благодаря выделенному диапазону, предназначенному исключительно для игр, борьба домочадцев за трафик между играми и 4К-стримами Netflix навсегда останется в прошлом. Роутер также обладает одним портом WAN на 2,5 Гбит/с и восьмью гигабитными портами LAN.



Deco X20 и X60 - это домашние системы Mesh Wi-Fi, которые созданы для устранения зон со слабым сигналом и обеспечения непрерывного покрытия Wi-Fi в любой комнате жилого дома или большой квартиры. Они обеспечивают высокую скорость беспроводного подключения, а также широкое покрытие и надёжное соединение для устройств, подключенных к сети. В то время как обычные роутеры раздают Wi-Fi из одной точки, у Mesh-систем их несколько.

Устройство, подключенное к кабелю интернета, является основным - главным роутером. Остальные устройства принимают и ретранслируют сигнал основного устройства (по Wi-Fi 6 или кабелю Ethernet), без снижения пропускной способности. В результате получается эффективная Wi-Fi сеть с широким покрытием и высокой пропускной способностью, которая состоит из нескольких модулей.

Deco X20 c поддержкой Wi-Fi 6 обеспечивает скорость до 1800 Мбит/с - до 1201 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц. OFDMA и MU-MIMO увеличивают пропускную способность в четыре раза для одновременной передачи данных большому числу устройств. К Deco X20 можно подключить более 150 девайсов без снижения производительности. Шифрование WPA3 и поддержка TP-Link HomeCareTM предоставляют персонализированные функции родительского контроля, антивируса и QoS для безопасного подключения.

BSS Color и Beamforming позволяют Deco X20 (в комплектации из 3 модулей) обеспечивать мощный Wi-Fi в каждой точке дома на площади до 530 кв. м. Для расширения покрытия нужно просто добавить еще один модуль. Устройства поддерживают модули Deco предыдущих поколений.

TP-Link представила в России новые Wi-Fi 6 роутеры


Домашняя Mesh-система Deco X60 с поддержкой Wi-Fi 6 обеспечивает скорость до 3000 Мбит/с -- до 2402 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц. Три модуля гарантируют покрытие сети до 650 кв. м, 2 модуля -- до 460 кв. м c бесперебойной работой по всему дому.

Deco X60 легко настраивается и управляется через приложение Deco. Модули Deco X60 не только навсегда решат проблему качественного покрытия сети, но и станут стильным элементом вашего дома благодаря лаконичному и продуманному дизайну.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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