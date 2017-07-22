Международная версия OPPO Reno4 Pro не получила 5G и оснащена худшим чипсетом
31 июля 2020, 12:53
OPPO сегодня представила международную версию своего смартфона OPPO Reno4 Pro, который получил некоторые изменения по сравнению с аналогом, представленным в прошлом месяце для китайского рынка. Например, этот смартфон не получил поддержку 5G, но сохранил за собой 90-Гц Super AMOLED дисплей и поддержку 65 Вт быстрой зарядки SuperVOOC 2.0.
OPPO Reno4 Pro - один из самых легких смартфонов, выпущенных в 2020 году, весом чуть более 160 граммов. Таким образом, глобальная версия Reno4 Pro - это самый легкий смартфон во всей серии Reno на сегодняшний день. Телефон также исключительно тонкий, толщиной всего 7,7 мм.
OPPO Reno4 Pro оснащен 6,5-дюймовым дисплеем FHD+ E3 Super AMOLED. E3 здесь относится к виду материала, который производит свет на экране. По сравнению с предыдущими поколениями экранов E1 и E2, экраны E3 более яркие, более энергоэффективные и излучают меньше синего света. Они поддерживают пиковую яркость 800 нит и имеют улучшенную на 7% энергоэффективность. Он также может блокировать на 42% больше синего света.
Панель поддерживает частоту обновления 90 Гц и частоту опроса сенсора до 180 Гц. Экран должен довольно хорошо работать и под прямыми солнечными лучами, так как его пиковая яркость 800 нит. Дисплей получает сертификацию TÜV Rhineland Full Care Display, и OPPO подтверждают, что телефон сертифицирован для Widevine L1, поэтому потоковое HD-видео на Netflix или Amazon Prime не должно вызывать беспокойства.
Под капотом OPPO Reno4 Pro чипсет Snapdragon 720G и это значительно хуже китайского варианта, ведь тот оснащен чипсетом Snapdragon 765G. На борту также 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.
Что касается камер, то этот смартфон оснащен основной квадро-камерой, которая представлена 48-мегапиксельным сенсором, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а также датчиком глубины и датчиком макросъемки по 2 мегапикселя каждый. Камера поддерживает режим Ultra Steady Video 3.0 с режимом ИИ и режимами AI Color Portrait Video и Photo. Другие функции включают в себя режим Ultra Night Selfie и режим Ultra Dark Photo. Фронтальная камера получила разрешение 32 мегапикселя.
Зарядка - один из самых ярких моментов новой модели OPPO. Телефон поставляется с супер-быстрым 65-Вт адаптером SuperVOOC 2.0, который заряжает батарею емкостью 4000 мАч до 100% всего за 36 минут.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".