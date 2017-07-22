OPPO сегодня вместе с международной версией OPPO Reno4 Pro представила и свои умные часы Oppo Watch. Они оснащены изогнутым AMOLED-дисплеем. Новинка представлена в двух вариантах, причем более крупная 46-миллиметровая версия имеет 1,91-дюймовый дисплей с плотностью пикселей 326 ppi, разрешением 402 x 476 пикселей и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3. С другой стороны, меньший 41-миллиметровый вариант устройства предлагает 1,6-дюймовый дисплей.
Умные часы поставляются с двумя чипами на борту - это Qualcomm Snapdragon Wear 3100 и Ambiq Micra Apollo3 Wireless. 46-миллиметровый вариант Oppo Watch предлагает время использования 36 часов в интеллектуальном режиме и 21 день автономной работы в режиме энергосбережения, с такими функциями, как мониторинг сердечного ритма, уведомления, подсчет шагов и многое другое. Версия 41 мм предлагает 24 часа в интеллектуальном режиме и 14 дней в режиме энергосбережения. Большая модель заряжается до 46 процентов всего за 15 минут, в то время как меньший вариант за это же время заряжается до 30 процентов.
Oppo Watch также оснащены датчиком сердечного ритма, способным отслеживать частоту сердечных сокращений пользователей в течение дня и во время различных физических нагрузок. Гаджет даже имеет 5 датчиков упражнений, которые могут контролировать различные виды спорта, такие как плавание, езда на велосипеде, ходьба, бег и многое другое, что делает его хорошим компаньоном для тренировок. Умные часы работают под управлением ОС Google Wear OS и водонепроницаемы на глубине до 50 метров.
46-миллиметровая модель Oppo Watch стоит $267 (19 000 руб.), в то время как 41-миллиметровая версия часов оценивается в $200 (14 000 руб.).
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