РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

OPPO представила умные часы с шикарным изогнутым экраном

31 июля 2020, 13:33




OPPO сегодня вместе с международной версией OPPO Reno4 Pro представила и свои умные часы Oppo Watch. Они оснащены изогнутым AMOLED-дисплеем. Новинка представлена в двух вариантах, причем более крупная 46-миллиметровая версия имеет 1,91-дюймовый дисплей с плотностью пикселей 326 ppi, разрешением 402 x 476 пикселей и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3. С другой стороны, меньший 41-миллиметровый вариант устройства предлагает 1,6-дюймовый дисплей.

OPPO представила умные часы


Умные часы поставляются с двумя чипами на борту - это Qualcomm Snapdragon Wear 3100 и Ambiq Micra Apollo3 Wireless. 46-миллиметровый вариант Oppo Watch предлагает время использования 36 часов в интеллектуальном режиме и 21 день автономной работы в режиме энергосбережения, с такими функциями, как мониторинг сердечного ритма, уведомления, подсчет шагов и многое другое. Версия 41 мм предлагает 24 часа в интеллектуальном режиме и 14 дней в режиме энергосбережения. Большая модель заряжается до 46 процентов всего за 15 минут, в то время как меньший вариант за это же время заряжается до 30 процентов.

OPPO представила умные часы


Oppo Watch также оснащены датчиком сердечного ритма, способным отслеживать частоту сердечных сокращений пользователей в течение дня и во время различных физических нагрузок. Гаджет даже имеет 5 датчиков упражнений, которые могут контролировать различные виды спорта, такие как плавание, езда на велосипеде, ходьба, бег и многое другое, что делает его хорошим компаньоном для тренировок. Умные часы работают под управлением ОС Google Wear OS и водонепроницаемы на глубине до 50 метров.

OPPO представила умные часы


46-миллиметровая модель Oppo Watch стоит $267 (19 000 руб.), в то время как 41-миллиметровая версия часов оценивается в $200 (14 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

Читайте также:

  • Анонс Huawei TalkBand B6: фитнес-трекер с функциями Bluetooth-гарнитуры
  • Стилус Apple Pencil может быть оснащен механизмом тактильной обратной связи
  • Coolpad Group представила умные AR-очки в стильном дизайне
  • Анонс Nubia Watch: умные часы с уникальным дизайном
  • Vivo запатентовала умные часы с изогнутым дисплеем

    • следующая новость
    Геймерский флагман NVIDIA RTX 3090 может обойти по производительности фаворита RTX 2080 Ti на 50%

    предыдущая новость
    Международная версия OPPO Reno4 Pro не получила 5G и оснащена худшим чипсетом

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Скальпирование процессора: как и зачем это делать Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший SSD AMD или Intel Лучшие бюджетные ноутбуки Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    31 июля, 2020

    ASRock представила трехвентиляторную видеокарту на базе 7-нм архитектуры AMD RDNA

    Анонс Black Shark 3S: мощный игровой смартфон с отличной камерой

    Геймерский флагман NVIDIA RTX 3090 может обойти по производительности фаворита RTX 2080 Ti на 50%

    OPPO представила умные часы с шикарным изогнутым экраном

    Международная версия OPPO Reno4 Pro не получила 5G и оснащена худшим чипсетом

    Nokia выпустила 65-дюймовый умный телевизор

    TP-Link представила в России новые Wi-Fi 6 роутеры и устройства для домашней Mesh-сети

    AMD Radeon Instinct MI100 способен составить серьезную конкуренцию NVIDIA Ampere A100

    30 июля, 2020

    NVIDIA A100 Ampere назван самым мощным графическим процессором для задач ИИ и ML по тестам MLPerf

    Huawei выпустила два недорогих чипсета Huawei HiSilicon FHD 512/1024 Мбайт для Smart TV

    Анонс Huawei TalkBand B6: фитнес-трекер с функциями Bluetooth-гарнитуры

    Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A32 с поддержкой 5G появится к концу этого года

    Canalys: Huawei стала крупнейшим в мире поставщиком смартфонов во 2 кв. 2020 года

    ZSA выпустила эргономичную клавиатуру нового поколения - модель The Moonlander Mark 1

    Huawei и Qualcomm заключили сделку на $1,8 млрд по лицензированию процессорных технологий

    Видеокарты Palit GeForce GTX 1650 SUPER на базе архитектуры Turing представлены в России

    Huawei представила два ультратонких ноутбука на процессорах AMD Ryzen 4000

    Бюджетный OPPO A12 теперь доступен в России

    Стилус Apple Pencil может быть оснащен механизмом тактильной обратной связи

    Анонс Huawei MatePad 10.8: мощный планшет с поддержкой M-Pencil

    ССЫЛКИ