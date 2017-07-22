Геймерский флагман NVIDIA RTX 3090 может обойти по производительности фаворита RTX 2080 Ti на 50%
31 июля 2020, 14:01
Геймерское сообщество с нетерпением ждет появления будущего флагмана на рынке графических видеокарт - модели NVIDIA RTX 3090. В сети курсирует различная информация, прежде всего утечки, содержащие данные о характеристиках и оценках новых продуктов среди потребительских видеокарт GeForce RTX 30-й серии. Первые сведения о них появились еще в начале лета, однако многие материалы часто напоминали придуманные или непонятые домыслы и не имели ничего общего с реальными данными.
Самый громкий слух среди последних новостей, который подтвердили в Twitter позднее несколько авторитетных аналитиков, был связан с оценкой производительности готовящейся графической карты NVIDIA RTX 3090. Был заявлено, что она может не просто подрасти, а «скакнуть вверх» на 50% по сравнению с нынешним флагманом - RTX 2080 Ti. Если такая планка будет взята, посчитали аналитики, то в тесте Time Spy Extreme показатели новой графической карты приблизятся вплотную к отметке 10 000 баллов.
Для многие такое заявление было не просто ошеломляющим. Оно требовало достоверной оценки. Резких скачков такого уровня невозможно достичь улучшением или оптимизаций - это было ясно для многих. Чтобы достичь такого рекорда, требуется, как минимум, смена архитектурного решения. Громкий слух требует подтверждений.
Чтобы быть точным, напомним, что графическая карта NVIDIA RTX 2080 Ti показала в Time Spy Extreme результат около 6300 баллов. Формально - рост на 50% по сравнению с прежним уровнем означает, что новая карта должна добраться до отметки в 9450 баллов.
Если это удастся сделать, то потом чтобы достичь «рекордного» уровня в 10 000 баллов, достаточно иметь «любой» небольшой запас прочности по разгону карты. В этом случае оверклокеры запросто смогут преодолеть барьер за пару дней после получения в руки новых графических процессоров.
Есть, конечно, опасения, что NVIDIA может наложить запрет на подобный разгон и установить «сверхконсервативный таймер для контроля тактовой частоты» - это не позволит поднять планку выше (но такие опасения пока не подтвердились).
Но, если судить по слухам, NVIDIA готова бороться за лидерство. В нынешней ситуации ей необходимо показать превосходство над конкурентом в лице Navi от AMD. По слухам, продукт AMD лишь немного превосходит по производительности RTX 2080 Ti. Реальные характеристики станут ясны позднее.
Кроме того, в сети появились данные только о дизайне будущего продукта из серии NVIDIA. По снимкам видно, что NVIDIA постарается сыграть на крутой эстетике.
Но можно ли верить прогнозу в 50% росте? Нужно сказать, что инсайдер, который раскрыл подробности через пост в Twitter, похоже, очень хорошо информирован о развитии видеокарт NVIDIA. Осталось дождаться официальных результатов.
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