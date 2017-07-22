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Анонс Black Shark 3S: мощный игровой смартфон с отличной камерой

31 июля 2020, 14:38


Рынок игровых смартфонов растет год от года, и вот сегодня был представлен очередной интересный игровой смартфон - Black Shark 3S. Он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсора 270 Гц и временем отклика 17 мс.

Анонс Black Shark 3S


Под капотом смартфона чипсет Qualcomm Snapdragon 865 в паре с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. Кроме того, он оснащен собственным игровым движком компании и разработкой Tencent SolarCore, чтобы предложить лучший игровой опыт.




Камера представлена основным 64-мегапиксельным сенсором, 13-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и 5-мегапиксельным датчиком глубины. На борту 20-мегапиксельная фронтальная камера, 3,5-мм разъем для наушников, система жидкостного охлаждения, MEMC 3.0, 3D-звук, функция зеркального отображения экрана через USB 3.0 и множество функций программного обеспечения, связанных с играми, включая голосовой геймплей.



Что касается операционной системы, то телефон работает под управлением Joy UI 12 на базе Android 10, который является не чем иным, как кастомизированным MIUI 12 от Xiaomi. И последнее, но не менее важное: смартфон оснащен батареей емкостью 4720 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт через USB Type-C и магнитной зарядки мощностью 18 Вт.

Анонс Black Shark 3S


Устройство поставляется в двух цветах - черном и синем. Оно будет доступно только в версии с 12 ГБ оперативной памяти, но с различными вариантами флеш-памяти - 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Они оцениваются в $573 (42 000 руб.), $616 (45 000 руб.) и $687 (50 000 руб.) соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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