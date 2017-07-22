ASRock представила трехвентиляторную видеокарту на базе 7-нм архитектуры AMD RDNA
31 июля 2020, 15:34
ASRock представила трехвентиляторную видеокарту Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC. Новинка работает на базе базе 7-нм архитектуры AMD RDNA, имеет новые вычислительные блоки, обеспечивающие невероятную производительность, и оптимизирована для улучшения визуальных эффектов, таких как объемное освещение, эффекты размытия, глубина резкости и многоуровневая иерархия кэша для снижения задержки и высокой отзывчивости игр.
Видеокарта AMD Radeon RX 5700 XT выводит игры 1080p на новый уровень, обеспечивая возможность воспроизводить игры класса AAA со скоростью до 60 кадров в секунду и киберспортивные игры со скоростью до 90 кадров в секунду. AMD Radeon RX 5700 XT оснащена до 8 ГБ памяти GDDR6 и поддержкой PCI Express 4.0.
Основанная на архитектуре RDNA, видеокарта Radeon RX 5700 XT Challenger Pro обеспечивает базовые/игровые/boost частоты GPU на уровне 1650/1795/1905 МГц. Еще большую производительность обеспечивают технологии Radeon Image Sharpening, FidelityFX, Radeon Anti-Lag и Radeon FreeSync.
ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC оснащена новым охлаждением из трех вентиляторов. ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC поддерживает технологию бесшумного охлаждения 0dB. Это достигается благодаря тому, что вентиляторы перестают вращаться при низкой температуре графической карты. Самое главное, что в 2,7-слотовой системе охлаждения содержится теплоотвод, который имеет значительно большую площадь поверхности, что обеспечивает лучшую эффективность охлаждения.
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