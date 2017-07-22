Тим Кук: Apple не будет поставлять собственные ARM-чипы другим OEM-производителям
31 июля 2020, 16:06
Во время пресс-конференции, посвященной отчету компании Apple о финансовым планах на 3 квартал 2020 года, генерального директора Apple Тима Кука спросили, будет ли компания поставлять свой специализированный ARM-процессор другим OEM-производителям в будущем. Кук однозначно заявил, что эти чипы не будут поставляться другим производителям и привел веские доводы для обоснования принятого решения.
Как известно, анонс будущего процессора Apple произошел на недавней конференции WWDC 2020. Компания объявила тогда об отказе от использования процессоров Intel и переходе на собственные модели процессоров, разработанные внутри самой Apple.
«Я не хочу ограничиться общей фразой. Нам важно отметить, что мы являемся продуктовой компанией, поэтому мы предпочитаем выпускать свой продукт целиком сами. Если мы знаем вкусы пользователей, то [наша цель] сделать так, чтобы наш продукт понравился им. По этой причине мы будет выпускать собственный Apple Silicon, потому что только мы можем сделать продукт таким, каким его невозможно сделать иначе. Поэтому мы приняли такое решение», - сообщил Тим Кук.
Отвечая на вопрос о преимуществах перехода на ARM-процессор Apple Silicon, Кук отметил: «То, что мы собираемся сделать, - это развивать общую архитектуру для всех наших продуктов. Этот шаг позволяет нам сделать некоторые интересные вещи, выходящие за рамками того, о чем сейчас говорят. Этот шаг раскрывает нам возможности для следующего раунда инноваций. Я не хочу много говорить об этом за исключением того, что мы чрезвычайно рады тому, что так поступаем».
По мнению экспертов, такое решение Apple выглядит вполне предсказуемым. Компания никогда не поставляла ранее свои процессоры серии А другим производителям, несмотря на то, что сама использовала их для оснащения широкого ряда изделий внутри компании. Аналогичный подход будет применяться и в отношении первого компьютера Mac на базе ARM-процессора. По слухам это будет 12-дюймовый MacBook, который получит ценник от 799 долларов и выше. Вслед за ним ожидается выход 13-дюймового MacBook Pro на базе ARM-процессора. По данным отчета, его производство начнется уже в 4 квартале 2020 года.
Дебют CDNA2 намечен на следующий год.
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