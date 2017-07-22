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Lenovo представила компактный портативный проектор Air5

31 июля 2020, 17:06




В последнее время сразу несколько известных производителей представили компактные проекторы. Среди них и компания Lenovo, которая сегодня продемонстрировала миру свой новый портативный HD-проектор Air5.

Lenovo представил компактный портативный проектор Air5


Это устройство имеет всего 13,6 мм в длину и ширину, что делает его еще компактнее, например, Apple iPhone 11 Pro. Еще больше его портативность повышает очень небольшой вес в 688 граммов.



Корпус Lenovo Air5 изготовлен из алюминиевого сплава с 100-граммовым кронштейном для опоры конструкции. Пульт дистанционного управления, который входит в комплект поставки, может быть установлен поверх самого корпуса.

Максимальное изображение, которое может формировать этот проектор - это 120 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 1920х1080 пикселей, а максимальная яркость - 750 люмен.

Lenovo представил компактный портативный проектор Air5


На борту порт USB Type C, который позволяет подключать устройство к смартфону, компьютеру или любому другому гаджету. Кроме того, он поддерживает беспроводную работу с Android-смартфонами и iPhone. Есть поддержка Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (2,4/5 ГГц), а также HDMI, USB Type-A и стандартный видеовход. Цена такой радости - $430 (32 000 руб.).



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