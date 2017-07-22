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FCC одобрила Project Kuiper на развертывание группировки из 3236 низкоорбитальных спутников Amazon

31 июля 2020, 17:46


Федеральная комиссия связи США (Federal Communications Commission, FCC) единогласно одобрила проект Project Kuiper («Проект Койпер») компании Amazon. Благодаря достигнутому решению, Amazon получает возможность на развертывание группировки из 3236 низкоорбитальных спутников и запуска ее в эксплуатацию.



Цель проекта - предоставление жителям Земли орбитального доступа к широкополосному интернету. С помощью создаваемой группировки компания планирует предоставить доступ к интернету для тех, кто живет в полосе между 56° северной широты и до 56° южной широты. В этой полосе проживает около 95% населения планеты.

FCC одобрила Project Kuiper на развертывание компанией Amazon группировки из 3236 низкоорбитальных спутников


Компания Amazon планирует инвестировать в проект более 10 млрд долларов. Его реализация будет протекать в пять этапов. Согласно решению FCC, развертывание половины намеченной группировки спутников Amazon должно завершиться к 2026 году. Все созвездие намеченных спутников должно появиться на орбитах к 30 июля 2029 года.




Реализация проекта Project Kuiper подразумевает не только производство и тестирование спутников и вывод на орбиту космической группировки, но также строительство инфраструктуры в США, наем сотрудников, строительство наземных станций сети связи. Работу над проектом Project Kuiper будет курировать научно-исследовательский центр в Вашингтоне.

В документе FCC также отражены планы Amazon по предотвращению образования космического мусора на орбите после прекращения работы спутников. Amazon заявил, что планирует снятие спутников с орбиты после прекращения их работы в течение 355 дней после завершения миссии. По стандарту NASA установлено 25 лет на выполнение подобной операции.

Amazon также обещает соблюдать все руководящие принципы NASA в отношении обломков в случае их появления.



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