FCC одобрила Project Kuiper на развертывание группировки из 3236 низкоорбитальных спутников Amazon
31 июля 2020, 17:46
Федеральная комиссия связи США (Federal Communications Commission, FCC) единогласно одобрила проект Project Kuiper («Проект Койпер») компании Amazon. Благодаря достигнутому решению, Amazon получает возможность на развертывание группировки из 3236 низкоорбитальных спутников и запуска ее в эксплуатацию.
Цель проекта - предоставление жителям Земли орбитального доступа к широкополосному интернету. С помощью создаваемой группировки компания планирует предоставить доступ к интернету для тех, кто живет в полосе между 56° северной широты и до 56° южной широты. В этой полосе проживает около 95% населения планеты.
Компания Amazon планирует инвестировать в проект более 10 млрд долларов. Его реализация будет протекать в пять этапов. Согласно решению FCC, развертывание половины намеченной группировки спутников Amazon должно завершиться к 2026 году. Все созвездие намеченных спутников должно появиться на орбитах к 30 июля 2029 года.
Реализация проекта Project Kuiper подразумевает не только производство и тестирование спутников и вывод на орбиту космической группировки, но также строительство инфраструктуры в США, наем сотрудников, строительство наземных станций сети связи. Работу над проектом Project Kuiper будет курировать научно-исследовательский центр в Вашингтоне.
В документе FCC также отражены планы Amazon по предотвращению образования космического мусора на орбите после прекращения работы спутников. Amazon заявил, что планирует снятие спутников с орбиты после прекращения их работы в течение 355 дней после завершения миссии. По стандарту NASA установлено 25 лет на выполнение подобной операции.
Amazon также обещает соблюдать все руководящие принципы NASA в отношении обломков в случае их появления.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".