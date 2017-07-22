ID-COOLING анонсировала процессорный воздушный кулер серии SE-914-XT. Новинка имеет четыре тепловые трубки, 92-мм ШИМ-вентилятор и новую систему крепления. В серии представлены две модели - SE-914-XT ARGB и SE-914-XT BASIC.
Оба кулера рассчитаны на максимальный TDP в 150 Вт. Благодаря своим габаритам они отлично вписываются в корпуса среднего размера. Старшая версия оснащена ARGB подсветкой, а младшая подсветки не имеет. Оба устройства оснащены вентиляторами с габаритами 92x92x25 мм, работающими на скорости от 600 до 2200 об/мин и обеспечивающими максимальный воздушный поток 45,8 CFM.
Поставляемая в комплекте термопаста называется ID-TG25 и имеет теплопроводность 10,5 Вт/(м*К). Специальная система крепления обеспечивает надежную установку охладителя. Эти два кулера совместимы со всеми основными процессорными гнездами, включая Intel LGA2066/2011/1200/1150/1151/1155/1156 и AMD AM4.
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