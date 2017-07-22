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Персонажи игр 2K будут представлены профессионалами из Национальной футбольной лиги NFL

31 июля 2020, 18:46


Компания 2K и Ассоциация игроков Американской Национальной футбольной лиги NFL (NFL Players Association, NFLPA) подписали соглашение, согласно которому компании 2K предоставляется право на использование имен реальных игроков из NFL в своих глобальных развлекательных проектах, связанных с виртуальными футбольными играми. Соглашение позволяет компании 2K использовать имена, номера, изображения и любые элементы схожести для более 2000 действующих профессиональных игроков NFL.

В будущих играх 2K футболисты будут представлены профессионалами из Национальной футбольной лиги NFL


«Мы очень рады результатам нашей совместной работы с NFLPA и OneTeam, - заявил президент 2K Дэвид Исмайлер. - Это позволит привлечь к игровым программам, над которыми мы работаем сейчас, самых значимых и популярных звезд американского футбола. Мы хотим подарить всем геймерам и футбольным фанатам незабываемые впечатления, которые они смогут сохранить в своей памяти как личный опыт соучастия с реальными героями спорта».

Финансовые условия сделки не раскрываются.




Сделка основана на ранее заключенном соглашении компании 2K, подписанном в марте. Согласно этому соглашению, компании 2K было предоставлено право на использование официальной символики американской Национальной футбольной лиги NFL в серии готовящихся к изданию футбольных игр.

Компания 2K была основана в 2005 году. Она занимается разработкой и распространением глобальных интерактивных игр и развлекательных систем для консольных и портативных игровых систем, персональных компьютеров и мобильных устройств. Компания 2K является заказчиком для многих талантливых студий разработки, включая Visual Concepts, Firaxis Games, Hangar 13, Cat Daddy Games, 31th Union и Cloud Chamber. В настоящее время в портфель 2K входят такие франшизы, как BioShock, Borderlands, Mafia и XCOM.

Особый интерес к сделке вызывает тот факт, что 2K выступает как прямой конкурент более известного на российском рынке издателя игр - компании EA. Ранее в этом году EA добилась запрета, лишившего 2K права на создание реалистичных футбольных симуляторов. Запрет распространяется до мая 2026 года.



После этого, в марте 2020 года компания 2K объявила о заключении сделки с NFL. Тогда Дэвид Исмайлер заявил, что компания планирует сделать футбольные игры иначе, чем просто реалистичные симуляторы, на которых специализируется EA. Игры компании 2K будут основаны на создании атмосферы «веселья, доступности и социального опыта», заявил он.



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