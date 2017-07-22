Realme официально представила новое беспроводное зарядное устройство мощностью 10 Вт. Новинка использует протокол зарядки Qi. Она имеет круглую конструкцию и покрыта специальной матовой мягкой краской. Толщина зарядки 9 миллиметров.
Гаджет использует входной порт USB Type-C, который может обеспечить максимальную мощность 18 Вт. Зарядка может заряжать любые совместимые устройства с максимальной мощностью 10 Вт при подключении к зарядному устройству Quick Charge 2.0 или Quick Charge 3.0.
Зарядник оснащен функцией обнаружения посторонних предметов в целях безопасности. Зарядное устройство автоматически отключается при идентификации кредитных карт, ключей и других металлических предметов. Но самое приятное в том, что Realme 10Wwireless стоит всего $12 (900 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".