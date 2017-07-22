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Apple выпустила единую универсальную подарочную карту

31 июля 2020, 21:34


Apple теперь предлагает единую подарочную карту, которую можно использовать в отношении любого из продуктов компании. Новая карта от Apple гораздо более универсальна, чем предыдущие карты компании. Ее можно использовать для магазина приложений, подписок или других цифровых товаров, а также физических товаров из магазина Apple Store или веб-сайта.

Apple выпустила единую универсальную подарочную карту


Средства с подарочной карты Apple можно перевести на собственный баланс в Apple, чтобы затем использовать ее для покупки различных продуктов, аксессуаров, приложений, игр, музыки, фильмов, телешоу, iCloud и многого другого.


До сих пор компания предлагала два различных типа подарочных карт, так что это выход этой карты существенно упрощает жизнь пользователям продуктов Apple. Карта App Store и iTunes используется только для покупки цифровых товаров, таких как товары из App Store , iTunes Store и Apple Books, а также подписок на Apple Music или Apple TV+ . Карта Apple Store, между тем, предназначена для продуктов с веб-сайта Apple или Apple Store . Объединение всего этого в единую карту имеет большой смысл.



Подарочная карта Apple, которая сейчас продается на сайте компании, имеет новый дизайн в нескольких различных форматах. На нее можно перевести от $25 до $2000. В качестве подарка можно будет вручить либо физическую карту, либо ее цифровой вариант.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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