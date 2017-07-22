РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Российский золотой айфон Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold бесплатно доставят в любой город страны

31 июля 2020, 21:50


Российская компания Caviar выпустила золотой российский смартфон Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold. Аппарат кастомизирован с учетом вкусов российских состоятельных клиентов. Задняя панель выполнена из золота 750 пробы. В декоре устройства использованы 8 природных бриллиантов Кр-57, Color/Clarity F/SI1, класс огранки Б/GOOD, общая каратность 0,48. Художественная гравировка выполнена по мотивам русских народных растительных мотивов. Смартфон создан для ценителей роскоши.

Дизайн аппарата имеет индивидуальный характер. Для каждого устройства выполнена боковая гравировка с информацией о модели и указанием уникального номера телефона.

Российский золотой айфон Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold бесплатно доставят в любой город страны

Новая модель Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold ощущается в руке как слиток цельного золота 750 пробы. Внутри это - модифицированный смартфон iPhone 12, но внешне он полностью сделан из золота.




Со слов производителя, российский смартфон «очаровывает и притягивает взгляды, представляет собой прекрасную работу по художественной гравировке на ювелирном металле с использованием инкрустации 8 сверкающими бриллиантами». На задней панели изображена V-образная фирменная «галочка» Caviar как символ победы и превосходства.

Российская «лакшери» компания-производитель аксессуаров Caviar известна своими дорогими айфонами. Среди ее знаменитых клиентов - актер Стивен Сигал, боксер Рой Джонс, спортсмен Николай Валуев, фигуристка Алина Загитова. Телефоны этой марки любят Олег Газманов, Александр Якушев, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, спортсмены Александр Овечкин, Юля Ефимова Игорь Акинфеев и др.

Компания Caviar объявила, что ее золотой айфон Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold поступит в продажу в октябре. Цена - 1490000 руб с бесплатной доставкой в любой город России.

Внутри это вполне знакомый iPhone 12.

Российский золотой айфон Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold бесплатно доставят в любой город страны






Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


Читайте также:

  • Анонс Black Shark 3S: мощный игровой смартфон с отличной камерой
  • Международная версия OPPO Reno4 Pro не получила 5G и оснащена худшим чипсетом
  • Canalys: Huawei стала крупнейшим в мире поставщиком смартфонов во 2 кв. 2020 года
  • Продажи китайских смартфонов упадут в два раза во второй половине года
  • Анонс Realme C15: доступный смартфон с монструозным аккумулятором и мощной камерой

    • предыдущая новость
    Apple выпустила единую универсальную подарочную карту

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Скальпирование процессора: как и зачем это делать Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший SSD AMD или Intel Лучшие бюджетные ноутбуки Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    31 июля, 2020

    Российский золотой айфон Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold бесплатно доставят в любой город страны

    Apple выпустила единую универсальную подарочную карту

    Microsoft Flight Simulator 2020 позволяет совершать полеты в условиях реальной погоды

    Realme представила беспроводную зарядку стоимостью $12

    Персонажи игр 2K будут представлены профессионалами из Национальной футбольной лиги NFL

    ID-COOLING анонсировала процессорный кулер серии SE-914-XT

    FCC одобрила Project Kuiper на развертывание группировки из 3236 низкоорбитальных спутников Amazon

    Lenovo представила компактный портативный проектор Air5

    Тим Кук: Apple не будет поставлять собственные ARM-чипы другим OEM-производителям

    ASRock представила трехвентиляторную видеокарту на базе 7-нм архитектуры AMD RDNA

    Анонс Black Shark 3S: мощный игровой смартфон с отличной камерой

    Геймерский флагман NVIDIA RTX 3090 может обойти по производительности фаворита RTX 2080 Ti на 50%

    OPPO представила умные часы с шикарным изогнутым экраном

    Международная версия OPPO Reno4 Pro не получила 5G и оснащена худшим чипсетом

    Nokia выпустила 65-дюймовый умный телевизор

    TP-Link представила в России новые Wi-Fi 6 роутеры и устройства для домашней Mesh-сети

    AMD Radeon Instinct MI100 способен составить серьезную конкуренцию NVIDIA Ampere A100

    30 июля, 2020

    NVIDIA A100 Ampere назван самым мощным графическим процессором для задач ИИ и ML по тестам MLPerf

    Huawei выпустила два недорогих чипсета Huawei HiSilicon FHD 512/1024 Мбайт для Smart TV

    Анонс Huawei TalkBand B6: фитнес-трекер с функциями Bluetooth-гарнитуры

    ССЫЛКИ