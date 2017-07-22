Российский золотой айфон Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold бесплатно доставят в любой город страны
31 июля 2020, 21:50
Российская компания Caviar выпустила золотой российский смартфон Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold. Аппарат кастомизирован с учетом вкусов российских состоятельных клиентов. Задняя панель выполнена из золота 750 пробы. В декоре устройства использованы 8 природных бриллиантов Кр-57, Color/Clarity F/SI1, класс огранки Б/GOOD, общая каратность 0,48. Художественная гравировка выполнена по мотивам русских народных растительных мотивов. Смартфон создан для ценителей роскоши.
Дизайн аппарата имеет индивидуальный характер. Для каждого устройства выполнена боковая гравировка с информацией о модели и указанием уникального номера телефона.
Новая модель Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold ощущается в руке как слиток цельного золота 750 пробы. Внутри это - модифицированный смартфон iPhone 12, но внешне он полностью сделан из золота.
Со слов производителя, российский смартфон «очаровывает и притягивает взгляды, представляет собой прекрасную работу по художественной гравировке на ювелирном металле с использованием инкрустации 8 сверкающими бриллиантами». На задней панели изображена V-образная фирменная «галочка» Caviar как символ победы и превосходства.
Российская «лакшери» компания-производитель аксессуаров Caviar известна своими дорогими айфонами. Среди ее знаменитых клиентов - актер Стивен Сигал, боксер Рой Джонс, спортсмен Николай Валуев, фигуристка Алина Загитова. Телефоны этой марки любят Олег Газманов, Александр Якушев, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, спортсмены Александр Овечкин, Юля Ефимова Игорь Акинфеев и др.
Компания Caviar объявила, что ее золотой айфон Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold поступит в продажу в октябре. Цена - 1490000 руб с бесплатной доставкой в любой город России.
Внутри это вполне знакомый iPhone 12.
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