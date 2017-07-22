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Раскрыты ранее неизвестные данные о первом MacBook на базе нового процессора Apple Silicon

01 августа 2020, 17:37


То, что Apple планирует отказаться от процессоров Intel, уже хорошо известно. Не секрет и то, что это делается для объединения в единую линейку на общей аппаратной основе всех основных продуктов Apple - iPhone, iPad и Mac. Это позволит запускать совместимые для всех платформ программы, выбирать для использования наиболее подходящий в конкретных условиях инструмент. То, что основой для унификации станет собственный ARM-процессор Apple, которому дали, пока неофициально, название «Apple Silicon», - и это тоже известно.

Известно также, что первые продукты на базе новых «Apple Silicon», появятся уже в этом году. Это говорит о том, что планы на отказ от процессоров Intel и переход на собственные модели вынашивались в Apple уже ни один год. Первым устройством, по слухам, станет 12-дюймовый ноутбук MacBook.

Запас известного закончился. Теперь о том, какие данные утекли совсем недавно.

Стали известны ранее неизвестные данные о первом MacBook на базе нового процессора Apple Silicon


Новая система, как сообщается, будет весить менее одного килограмма. Для работы будет использоваться процессор Apple A14X. При таких габаритах встроенный аккумулятор позволит автономно работать с ноутбуком в течение 15-20 часов.




Эти данные спецификации были получены от Apple Lab, но пока неофициально. Ходят также слухи, что устройство будет иметь порты USB-C, предназначенные для зарядки и подключения.

Размер оперативной памяти будущего Mac составит 8 или 16 Гбайт, размер системного хранилища данных - 256 или 512 Гбайт. В наличии также будет камера 720p, которая будет использоваться для функции распознавания FaceTime HD.

Цена будущего устройства будет начинаться от 799 долларов.



Одним из ключевых преимуществ использования Apple Silicon станет его более высокая энергоэффективность. В настоящее время Apple является одним из лучших разработчиков ARM-процессоров, хотя бы потому что компания являлась одним из основателей компании ARM.

Apple также может рассчитывать на лучшую в отрасли производительность на рынке мобильных процессоров. Есть также хорошие перспективы и для масштабирования производительности.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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