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Умные часы Apple Watch 'Series 6' будут оснащены датчиком уровня кислорода в крови

01 августа 2020, 19:56


Будущая модель умных часов Apple Watch Series 6 будет оснащена датчиком уровня кислорода в крови. Благодаря ему, пользователи часов смогут осуществлять мониторинг за его показаниями и применять для контроля состояния собственного здоровья и его динамики.

Источником утечки стали инсайдеры из цепочки поставок, участвующие в производственном цикле Apple. Они подтвердили достоверность многочисленных предыдущих слухов, где сообщалось о возможном появления такого датчика в наборе датчиков будущих умных часов Apple.

Умные часы Apple Watch 'Series 6' будут оснащены датчиком уровня кислорода в крови


Контроль показателя уровня кислорода в крови помогает, например, своевременно выявлять проблемы, связанные с работой сердца.




Разработкой датчика занималась тайваньская компания Advanced Semiconductor Engineering (ASE), которая получила крупные заказы на производство таких датчиков и последующей отправки для сборки Apple Watch 6.

Apple Watch "Series 6" планируется выпустить в конце этого года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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