Умные часы Apple Watch 'Series 6' будут оснащены датчиком уровня кислорода в крови
01 августа 2020, 19:56
Будущая модель умных часов Apple Watch Series 6 будет оснащена датчиком уровня кислорода в крови. Благодаря ему, пользователи часов смогут осуществлять мониторинг за его показаниями и применять для контроля состояния собственного здоровья и его динамики.
Источником утечки стали инсайдеры из цепочки поставок, участвующие в производственном цикле Apple. Они подтвердили достоверность многочисленных предыдущих слухов, где сообщалось о возможном появления такого датчика в наборе датчиков будущих умных часов Apple.
Контроль показателя уровня кислорода в крови помогает, например, своевременно выявлять проблемы, связанные с работой сердца.
Разработкой датчика занималась тайваньская компания Advanced Semiconductor Engineering (ASE), которая получила крупные заказы на производство таких датчиков и последующей отправки для сборки Apple Watch 6.
Apple Watch "Series 6" планируется выпустить в конце этого года.
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