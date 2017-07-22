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NVIDIA готова заплатить $55 млрд за покупку ARM или 25% своей рыночной стоимости

02 августа 2020, 20:40


Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на неназванные источники, что британский разработчик технологии ARM и чипов на ее основе в ближайшее время может сменить своего владельца - японскую корпорацию SoftBank. Его покупателем называют американскую компанию NVIDIA. Bloomberg сообщает, что в настоящее время ведутся переговоры между этими компаниями, и они находятся в «продвинутом состоянии». Согласно сообщениям инсайдеров, в ближайшие недели может состояться заключение сделки.

NVIDIA собирается заплатить $55 млрд за приобретение компании ARM или 25% своей рыночной стоимости


Известно, что SoftBank приобрел ARM в 2016 году за $32 млрд. Для рынка было очевидно, что эта покупка носила спекулятивный характер: японская корпорация собиралась поддержать известного британского производителя чипов и дождаться момента, когда интерес на рынке к его технологии вырастит еще больше. После этого SoftBank собирался продать ARM.

SoftBank уже давно высказывал желание сделать это, но постоянно высказывал мнение, что компания ARM не относится к числу дешевых.

Первым поводом для недавней активности SoftBank стало объявление Apple о намерении отказаться от использования чипов Intel в своих продуктах и перейти на использование собственных процессоров, спроектированных на технологии ARM.

Сразу поползли слухи, что SoftBank направила своих представителей в Apple. Поскольку японский SoftBank приобрел ARM четыре года назад за $32 млрд, то сумма продажи не могла быть ниже.

Узнав о начавшихся переговорах, NVIDIA моментально заявила о своей заинтересованности в приобретении компании ARM. NVIDIA уже является лицензиатом ARM и после приобретения Mellanox заявила о намерении добиться еще больших успехов в индустрии развития центров обработки данных. Поэтому ее интерес не выглядел неожиданным.

В последнее время NVIDIA превзошла Intel по рыночной капитализации и обладает в настоящее время всеми ресурсами, позволяющими ей провести новую сделку, поскольку в этом случае она автоматически становится крупнейшим технологическим производителем в области полупроводников.




Цена сделки между SoftBank и Apple даже не называлась. Было заявлено, что Apple отказалась от покупки ARM, и представители SoftBank сразу направились в NVIDIA.

Однако это приобретение может быть сопряжено с трудностями регулирования, поскольку в настоящее время NVIDIA является клиентом ARM, а конкурирующие клиенты, такие как Apple, Qualcomm, AMD и Intel, могут потребовать гарантий, что им будет предоставлен равный доступ к технологиям ARM.

ARM разрабатывает чипы для ключевых отраслей промышленности, в том числе для смартфонов, где практически каждый процессор использует и разработки других вендоров. Технологии ARM также скоро появятся в умных автомобилях, в процессорах для центров обработки данных и в сетевом оборудовании. Тем временем NVIDIA является крупнейшим в мире производителем графических чипов, а ее рыночная стоимость оценивается в $260 млрд.



Согласно сообщениям инсайдеров, сумма, которую NVIDIA собирается заплатить за покупку, оценивается в $55 млрд.



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