TCL (CSOT) показала два новых дисплея с частотой обновления 240 Гц
02 августа 2020, 21:53
CSOT, дочерняя компания корпорации TCL - известного производителя дисплеев, телевизоров, мобильных телефонов, телекоммуникационного оборудования и другой техники, показала два новых дисплея с частотой обновления до 240 Гц. Показ новых экспонатов состоялся на второй Международной выставке дисплеев (International Display Expo, UDE2020), которая прошла в Шанхайском международном выставочном центре (Shanghai International Expo Center).
Первый экспонат представлял собой 32-дюймовый изогнутый игровой монитор. Помимо частоты обновления 240 Гц, эта модель также поддерживает работу функций динамической смены частоты обновления Free-Sync и адаптивной технологии синхронизации G-Sync. Эта вторая функция позволяет избавляться от разрывов на экране. Дисплей имеет кривизну R1500 и отвечает требованиям сертификации VESA HDR 1400.
32-дюймовый игровой монитор компании CSOT (TCL) с частотой обновления 240 Гц
Вторая модель, показанная на выставке компанией CSOT - 0,8-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 240 Гц. Он имеет разрешение 2560х1600. В верхнем левом углу экрана расположена выемка под камеру. По данным TCL, скорость отклика этого сенсорного экрана составляет 2 мс.
Дисплей должен отлично подойти для высокопроизводительных планшетов, оснащенных мощным процессором и батареей с высокой емкостью.
10-дюймовый дисплей компании CSOT (TCL) для планшета с частотой обновления 240 Гц
Пока нет информации, кто их производителей уже подписали соглашение с TCL на поставку хотя бы одной из представленных моделей. Эксперты ожидают, что соответствующая информация появится уже в этом году. Очевидно, что наибольший интерес будет вызывать модель 32-дюймового игрового монитора компании CSOT (TCL).
Высокая частота обновления - это очень важный параметр для геймеров. В настоящее время геймерские дисплеи с высокой частотой обновления встречаются в основном на смартфонах как среднего, так и флагманского уровня. Их частота обновления достигает 144 Гц.
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