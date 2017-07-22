РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

TCL (CSOT) показала два новых дисплея с частотой обновления 240 Гц

02 августа 2020, 21:53


CSOT, дочерняя компания корпорации TCL - известного производителя дисплеев, телевизоров, мобильных телефонов, телекоммуникационного оборудования и другой техники, показала два новых дисплея с частотой обновления до 240 Гц. Показ новых экспонатов состоялся на второй Международной выставке дисплеев (International Display Expo, UDE2020), которая прошла в Шанхайском международном выставочном центре (Shanghai International Expo Center).

Первый экспонат представлял собой 32-дюймовый изогнутый игровой монитор. Помимо частоты обновления 240 Гц, эта модель также поддерживает работу функций динамической смены частоты обновления Free-Sync и адаптивной технологии синхронизации G-Sync. Эта вторая функция позволяет избавляться от разрывов на экране. Дисплей имеет кривизну R1500 и отвечает требованиям сертификации VESA HDR 1400.

TCL показала две новые дисплейные панели с частотой обновления 240 Гц

32-дюймовый игровой монитор компании CSOT (TCL) с частотой обновления 240 Гц





Вторая модель, показанная на выставке компанией CSOT - 0,8-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 240 Гц. Он имеет разрешение 2560х1600. В верхнем левом углу экрана расположена выемка под камеру. По данным TCL, скорость отклика этого сенсорного экрана составляет 2 мс.

Дисплей должен отлично подойти для высокопроизводительных планшетов, оснащенных мощным процессором и батареей с высокой емкостью.

TCL показала две новые дисплейные панели с частотой обновления 240 Гц

10-дюймовый дисплей компании CSOT (TCL) для планшета с частотой обновления 240 Гц




Пока нет информации, кто их производителей уже подписали соглашение с TCL на поставку хотя бы одной из представленных моделей. Эксперты ожидают, что соответствующая информация появится уже в этом году. Очевидно, что наибольший интерес будет вызывать модель 32-дюймового игрового монитора компании CSOT (TCL).

Высокая частота обновления - это очень важный параметр для геймеров. В настоящее время геймерские дисплеи с высокой частотой обновления встречаются в основном на смартфонах как среднего, так и флагманского уровня. Их частота обновления достигает 144 Гц.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Lenovo представила компактный портативный проектор Air5
  • Nokia выпустила 65-дюймовый умный телевизор
  • Проектор Acer размером с Bluetooth-колонку доступен в России
  • Apple изгнала из своих магазинов дисплеи LG UltraFine 5K, но не объяснила причин
  • MSI представила геймерский 23,8-дюймовый монитор Optix G241V для киберспорта

    • следующая новость
    TCL Electronics поглощает TCL Communications в рамках развития стратегии AI x IoT

    предыдущая новость
    NVIDIA готова заплатить $55 млрд за покупку ARM или 25% своей рыночной стоимости

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Скальпирование процессора: как и зачем это делать Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel Лучшие бюджетные ноутбуки Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 августа, 2020

    TCL Electronics поглощает TCL Communications в рамках развития стратегии AI x IoT

    TCL (CSOT) показала два новых дисплея с частотой обновления 240 Гц

    NVIDIA готова заплатить $55 млрд за покупку ARM или 25% своей рыночной стоимости

    1 августа, 2020

    Умные часы Apple Watch 'Series 6' будут оснащены датчиком уровня кислорода в крови

    Раскрыты ранее неизвестные данные о первом MacBook на базе нового процессора Apple Silicon

    31 июля, 2020

    Российский золотой айфон Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold бесплатно доставят в любой город страны

    Apple выпустила единую универсальную подарочную карту

    Microsoft Flight Simulator 2020 позволяет совершать полеты в условиях реальной погоды

    Realme представила беспроводную зарядку стоимостью $12

    Персонажи игр 2K будут представлены профессионалами из Национальной футбольной лиги NFL

    ID-COOLING анонсировала процессорный кулер серии SE-914-XT

    FCC одобрила Project Kuiper на развертывание группировки из 3236 низкоорбитальных спутников Amazon

    Lenovo представила компактный портативный проектор Air5

    Тим Кук: Apple не будет поставлять собственные ARM-чипы другим OEM-производителям

    ASRock представила трехвентиляторную видеокарту на базе 7-нм архитектуры AMD RDNA

    Анонс Black Shark 3S: мощный игровой смартфон с отличной камерой

    Геймерский флагман NVIDIA RTX 3090 может обойти по производительности фаворита RTX 2080 Ti на 50%

    OPPO представила умные часы с шикарным изогнутым экраном

    Международная версия OPPO Reno4 Pro не получила 5G и оснащена худшим чипсетом

    Nokia выпустила 65-дюймовый умный телевизор

    ССЫЛКИ