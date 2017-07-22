TCL Electronics поглощает TCL Communications в рамках развития стратегии AI x IoT
02 августа 2020, 23:03
Бренд TCL хорошо известен на рынке как название китайской корпорации, которая занимается проектированием и производством телевизоров, мобильных телефонов, климатической техники, телекоммуникационного оборудования, стиральных машин, холодильников, мелкой бытовой техники и др. Но фактически корпорация TCL Corporation включает в себя четыре самостоятельных холдинга: TCL Multimedia Holdings; TCL Communication Holdings; China Star Optoelectronics Technology и TCL Home Appliances Group. В частности, телевизоры TCL производятся компанией TCL Electronics, телефоны TCL - компанией TCL Communications.
В настоящее время корпорация TCL проводит свою реорганизацию и планирует развиваться дальше в рамках новой стратегии - внедрения систем Искусственного интеллекта и развития Интернета вещей. В рамках стратегии AI x IoT принято решение о приобретении холдингом TCL Electronics компании TCL Communications.
Решение о приобретении было принято на внеочередном общем собрании акционеров. Покупка компании (на самом деле это является скорей слиянием двух компаний) приведет к тому, что TCL Electronic будет продвигать на рынок единый пакет продуктов, объединенный общим дизайном и требованиями по совместимости. Продуктовый ряд TCL Electronics будет объединять телевизионный бизнес и выпуск смартфонов TCL, планшетов, носимых устройств и средств связи.
Из общего продуктового ряда TCL Electronics будет выделен только ODM-бизнес по выпуску телевизоров для Samsung, который компания осуществляет с 2008 года. ODM - это особый вид сотрудничества двух компаний, при котором одна компания заказывает у другой разработку и производство некоторого товара, а выпускает в продажу его потом уже под своей торговой маркой.
TCL Electronics планирует сосредоточить в ближайшем будущем свои усилия прежде всего на развитии таких направлений, как производство телевизоров и устройств для мобильной связи. В дальнейшем компания планирует развивать бизнес по производству изделий для умного дома, предоставлении интернет-услуг, а также осуществить выход на рынок коммерческих умных дисплеев, емкость которого оценивается в более чем $140 млрд.
На рынке устройств для умного дома объединенная компания планирует конкурировать с такими крупными игроками, как Xiaomi и Huawei.
Ожидается, что слияние бизнесов будет завершено к концу августа. Такой прогноз дал генеральный директор TCL Electronics Кевин Ван.
Возможно, решение о слиянии было продиктовано также тем, что цепочки поставок TCL Electronics и TCL Communications частично перекрываются. Сделка позволит оптимизировать логистику, движение капиталов и информационных потоков, что будет способствовать росту эффективности бизнеса в целом.
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