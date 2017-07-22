РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Обнародован патент с описанием PS5 Pro, оснащенной несколькими графическими процессорами

03 августа 2020, 08:55


Японская компания Sony в конце года планирует официально выпустить игровую приставку Sony PS5. Если вы внимательно следите за публикациями на THG.ru, то наверняка читали о многочисленных слухах по поводу этого давно ожидаемого устройства. Таких публикаций было немало за последние несколько месяцев. Sony даже официально подтвердила технические характеристики PS5. Более того, некоторые студии даже объявили названия игр для Sony PS5 и даты их выпуска, сделав эту информацию общедоступной.

Тем не менее, все еще остается немало недоговоренностей относительно предстоящей PS5. Так, по появившимся сведениям, Sony может выпустить сразу несколько моделей игровой консоли PS5, выстроив из них линейку, где будут представлены более мощная и более доступная модели. Отличие первой будет состоять в том, что в ней будет установлено несколько графических процессоров.

Обнародован патент с описанием PS5 Pro, оснащенной несколькими графическими процессорами


На такую возможность указывает новый патент с описанием игровой приставки PlayStation, которая оснащена несколькими графическими процессорами. По всей видимости, это может быть модель под названием Sony PS5 Pro. Название патента - «Масштабируемая игровая консоль CPU/GPU для создания домашних геймерских консолей и для игр через облако».



В описании патента сообщается:

«Работа предлагаемой системы предусматривает создание многопроцессорной среды для эмуляции видеокадров. Каждый графический процессор воспроизводит собственные видеокадры или отдельные части общего видеокадра. Параллельно работает система, которая управляет буфером видеокадров и осуществляет сборку их из эмулированных изображений, подготовленных разными процессорами.

Один из графических процессоров может управлять выводом кадров в формате HDMI, получая информацию о содержимом кадров от другого графического процессора и выдавая готовый кадр через выходной порт HDMI... Возможен и альтернативный вариант, когда на выходе выдается мультиплексированный видеокадр, созданный на основе кадров, подготовленных разными графическими процессорами».




В описании патента также указывается следующее: «Технология SoC может применяться к консолям, используемым для эмуляции видеокадров. Это могут быть игровые консоли. Одна SoC может быть предусмотрена для создания «упрощенной» версии консоли. Установка нескольких SoC может применяться для создания «высококачественной» версии консоли, позволяющей иметь более мощные средства обработки и хранения данных, чем «облегченная» версия. «Высококачественные» системы также могут содержать больше памяти, предоставлять другие функции. Они могут предоставлять оптимизированную возможность для работы через облако, которые будут способны выдавать более качественные игровые сцены благодаря росту производительности».

Обнародован патент с описанием PS5 Pro, оснащенной несколькими графическими процессорами


Самой интересной «изюминкой» патента является ссылка на масштабируемость графического процессора. В отчете отмечается, что он может поставляться на рынок не в виде отдельного продукта, а в виде модуля обновления, который будет превращать «облегченную» модель консоли в Pro-версию.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Microsoft Flight Simulator 2020 позволяет совершать полеты в условиях реальной погоды
  • Персонажи игр 2K будут представлены профессионалами из Национальной футбольной лиги NFL
  • В сети появилась мега-выкладка кода для игровых разработок Nintendo с начала 1990-х гг.
  • Онлайн-магазин Humble объявил о льготной продаже игр-стратегий в пакете Paradox Interactive 2020 Bundle
  • Microsoft назвала 15 игр, которые впервые войдут в рекомендованный список для Xbox Series X

    • следующая новость
    Рынок мобильных игр серьезно вырос на фоне пандемии коронавируса

    предыдущая новость
    TCL Electronics поглощает TCL Communications в рамках развития стратегии AI x IoT

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Скальпирование процессора: как и зачем это делать Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel Лучшие бюджетные ноутбуки Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 августа, 2020

    Китайская BeiDou готова конкурировать с американской GPS

    Технология американского стартапа превратит все смартфоны Apple в платежные терминалы

    Солдаты Армии США смогут разговаривать с боевыми роботами на поле боя через JUDI

    Анонс ASUS TUF Gaming VG279QL1A: игровой монитор с частотой обновления 165 Гц

    Миллионам пользователей устройств Apple угрожает риск взлома

    Новый 5-нм чип Kirin 1020 окажется крупнее Apple A14 Bionic

    Анонс Relame V5 5G: доступный 5G-смартфон с отличной камерой и емкой батареей

    Рынок мобильных игр серьезно вырос на фоне пандемии коронавируса

    Обнародован патент с описанием PS5 Pro, оснащенной несколькими графическими процессорами

    2 августа, 2020

    TCL Electronics поглощает TCL Communications в рамках развития стратегии AI x IoT

    TCL (CSOT) показала два новых дисплея с частотой обновления 240 Гц

    NVIDIA готова заплатить $55 млрд за покупку ARM или 25% своей рыночной стоимости

    1 августа, 2020

    Умные часы Apple Watch 'Series 6' будут оснащены датчиком уровня кислорода в крови

    Раскрыты ранее неизвестные данные о первом MacBook на базе нового процессора Apple Silicon

    31 июля, 2020

    Российский золотой айфон Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold бесплатно доставят в любой город страны

    Apple выпустила единую универсальную подарочную карту

    Microsoft Flight Simulator 2020 позволяет совершать полеты в условиях реальной погоды

    Realme представила беспроводную зарядку стоимостью $12

    Персонажи игр 2K будут представлены профессионалами из Национальной футбольной лиги NFL

    ID-COOLING анонсировала процессорный кулер серии SE-914-XT

    ССЫЛКИ