Обнародован патент с описанием PS5 Pro, оснащенной несколькими графическими процессорами
03 августа 2020, 08:55
Японская компания Sony в конце года планирует официально выпустить игровую приставку Sony PS5. Если вы внимательно следите за публикациями на THG.ru, то наверняка читали о многочисленных слухах по поводу этого давно ожидаемого устройства. Таких публикаций было немало за последние несколько месяцев. Sony даже официально подтвердила технические характеристики PS5. Более того, некоторые студии даже объявили названия игр для Sony PS5 и даты их выпуска, сделав эту информацию общедоступной.
Тем не менее, все еще остается немало недоговоренностей относительно предстоящей PS5. Так, по появившимся сведениям, Sony может выпустить сразу несколько моделей игровой консоли PS5, выстроив из них линейку, где будут представлены более мощная и более доступная модели. Отличие первой будет состоять в том, что в ней будет установлено несколько графических процессоров.
На такую возможность указывает новый патент с описанием игровой приставки PlayStation, которая оснащена несколькими графическими процессорами. По всей видимости, это может быть модель под названием Sony PS5 Pro. Название патента - «Масштабируемая игровая консоль CPU/GPU для создания домашних геймерских консолей и для игр через облако».
В описании патента сообщается:
«Работа предлагаемой системы предусматривает создание многопроцессорной среды для эмуляции видеокадров. Каждый графический процессор воспроизводит собственные видеокадры или отдельные части общего видеокадра. Параллельно работает система, которая управляет буфером видеокадров и осуществляет сборку их из эмулированных изображений, подготовленных разными процессорами.
Один из графических процессоров может управлять выводом кадров в формате HDMI, получая информацию о содержимом кадров от другого графического процессора и выдавая готовый кадр через выходной порт HDMI... Возможен и альтернативный вариант, когда на выходе выдается мультиплексированный видеокадр, созданный на основе кадров, подготовленных разными графическими процессорами».
В описании патента также указывается следующее: «Технология SoC может применяться к консолям, используемым для эмуляции видеокадров. Это могут быть игровые консоли. Одна SoC может быть предусмотрена для создания «упрощенной» версии консоли. Установка нескольких SoC может применяться для создания «высококачественной» версии консоли, позволяющей иметь более мощные средства обработки и хранения данных, чем «облегченная» версия. «Высококачественные» системы также могут содержать больше памяти, предоставлять другие функции. Они могут предоставлять оптимизированную возможность для работы через облако, которые будут способны выдавать более качественные игровые сцены благодаря росту производительности».
Самой интересной «изюминкой» патента является ссылка на масштабируемость графического процессора. В отчете отмечается, что он может поставляться на рынок не в виде отдельного продукта, а в виде модуля обновления, который будет превращать «облегченную» модель консоли в Pro-версию.
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