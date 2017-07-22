Рынок мобильных игр серьезно вырос на фоне пандемии коронавируса
03 августа 2020, 12:25
На фоне пандемии COVID-19, в то время когда рынок смартфонов переживает массовый спад, мобильные игры вдруг продемонстрировали стремительный взлет и подросли на 27 процентов. Согласно данным аналитиков, во втором квартале 2020 года доходы от мобильных игр выросли на 27 процентов в годовом исчислении и составили около 19,3 миллиарда долларов. Это означает рост на 10,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом.
Пик выручки пришелся на май этого года, который принес индустрии $6,6 миллиарда, зафиксировав рост на 21,5% в годовом исчислении. В отчете также говорится, что в то время как новые установки игр показали массовый рост в первом квартале 2020 года, до 38 процентов на уровне 13,4 миллиарда, загрузки еще больше выросли во втором квартале 2020 года до более чем 15 миллиардов, увеличившись на 45,2 процента в годовом исчислении.
В первую тройку стран по увеличению числа новых установок входят Индия, Соединенные Штаты и Бразилия. жители Индии произвели 1,8 миллиарда загрузок игр в первом квартале 2020 года и 2,7 миллиарда загрузок во втором квартале 2020 года. Что касается Соединенных Штатов, то в первом и втором кварталах было зафиксировано 1,4 миллиарда загрузок. Бразилия, с другой стороны, отметилась 1,1 миллиарда загрузок в первом квартале и 1,2 миллиарда - во втором квартале 2020 года.
В число самых популярных тайтлов в период пандемии вошли Roblox от Roblox Corporation и Fortnite от Epic Games. Тем не менее, PUBG Mobile от Tencent остается лучшей игрой с точки зрения получения дохода - около $621 миллиона во втором квартале. Соединенные Штаты были ведущей страной по объему доходов от игр за первое полугодие этого года, генерируя более 10 миллиардов долларов. Расходы пользователей в первом квартале составили 4,5 миллиарда долларов, во втором квартале они выросли на 24,4 процента и достигли 5,6 миллиарда долларов.
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