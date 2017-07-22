Анонс Relame V5 5G: доступный 5G-смартфон с отличной камерой и емкой батареей
03 августа 2020, 13:34
Realme начал 2020 год с запуска Realme X50 5G, а его продвинутая версия под названием Realme X50 Pro 5G дебютировала в феврале. В апреле появился Realme X50m 5G, а Realme X50 Pro Player Edition представили в мае. После этого действительно значимых анонсов от бренда не было. Однако сегодня компания наконец представила свой первый смартфон в серии V под названием Realme V5 5G.
Realme V5 имеет 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей), соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Гц и частотой опроса сенсора 180 Гц. Смартфон предлагает 90,7 процента экранного пространства и защищен стеклянной панелью Gorilla Glass.
В левом верхнем углу его экрана расположено отверстие под 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Она поддерживает HDR, панорамную съемку, запись видео в формате Full HD при скорости 30 кадров в секунду и ряд других интересных функций.
На задней панели расположена квадро-камера с основным 48-мегапиксельным сенсором, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины на 2 мегапикселя каждый. Камера смартфона поддерживает HDR, различные режимы видеосъемки с высоким разрешением и еще множество других функций.
Под капотом Realme V5 5G чипсет Dimensity 720 от MediaTek с 2-диапазонным 5G, а также 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На борту два слота для SIM-карт, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C и 3,5-мм аудиоразъем. Другие функции, доступные на Realme V5, - это боковой сканер отпечатков пальцев, слот для карт microSD и звук Hi-Res.
Realme V5 5G имеет гигантскую батарею емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Компания утверждает, что для полной зарядки Realme V5 с помощью технологии SuperDart требуется 65 минут. Смартфон можно использовать для зарядки других устройств. Несмотря на массивную батарею, телефон весит всего 194 грамма.
Цены на Realme V5 5G варьируются в зависимости от количества оперативной памяти. Так модель с 6 ГБ на борту обойдется в $215 (16 000 руб.), а с 8 ГБ - в $272 (20 000 руб.).
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